Нападающий «Баварии» Кейн перенес операцию из-за разрыва связок голеностопа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Футболист получил травму в пятницу во время домашнего матча десятого тура Бундеслиги против «Кельна», завершившегося со счетом 1:1. Игрок покинул поле на 20-й минуте встречи после вынужденной замены, передает РИА «Новости».

В субботу мюнхенский клуб объявил об успешном завершении операции. Теперь спортсмену предстоит пройти программу реабилитации. По данным Sky Sport, на восстановление потребуется около трех месяцев.

В конце октября Гарри Кейн стал обладателем награды «Золотой мяч» как лучший футболист прошедшего сезона. В прошлом сезоне форвард забил 61 мяч в 51 матче, выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны. На прошедшем чемпионате мира нападающий завоевал бронзовую медаль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн получил награду «Золотой мяч».

Также нападающий сборной Англии Гарри Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

Кроме того, форвард Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром английской национальной команды на мировых первенствах наравне с Гари Линекером.