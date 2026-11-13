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Таможня Литвы задержала грузовик с контрабандными сигаретами на 2 млн евро
Сотрудники таможни Литвы задержали в Мариямпольском районе грузовик с контрабандными сигаретами на 2 млн евро, который направлялся в Германию.
В грузовике, остановленном для проверки, вместо задекларированных промышленных товаров оказались 396 тыс. пачек сигарет Winston Blue с белорусскими бандеролями, передает ТАСС со ссылкой на таможенный департамент республики.
В ведомстве предполагают, что сигареты изготовили на подпольной фабрике в Латвии, где также подделывают белорусские бандероли. Стоимость груза превышает 2 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в лесном массиве Пасвальского района Литвы нашли крупный беспилотник для нелегальной переброски сигарет через границу.
В мае в республике раскрыли мафиозную группировку, помогавшую контрабандистам переправлять сигареты из Белоруссии на воздушных шарах.
В январе литовские спецслужбы обнаружили восемь метеозондов с контрабандными сигаретами.