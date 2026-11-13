Таможня Литвы задержала грузовик с контрабандными сигаретами на 2 млн евро

Tекст: Денис Тельманов

В грузовике, остановленном для проверки, вместо задекларированных промышленных товаров оказались 396 тыс. пачек сигарет Winston Blue с белорусскими бандеролями, передает ТАСС со ссылкой на таможенный департамент республики.

В ведомстве предполагают, что сигареты изготовили на подпольной фабрике в Латвии, где также подделывают белорусские бандероли. Стоимость груза превышает 2 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в лесном массиве Пасвальского района Литвы нашли крупный беспилотник для нелегальной переброски сигарет через границу.

В мае в республике раскрыли мафиозную группировку, помогавшую контрабандистам переправлять сигареты из Белоруссии на воздушных шарах.

В январе литовские спецслужбы обнаружили восемь метеозондов с контрабандными сигаретами.