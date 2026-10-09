  • Новость часаДата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия защитилась от голода
    Песков объяснил угрозы Зеленского нежеланием урегулировать конфликт
    Пентагон решил показать в прямом эфире казнь американского военного
    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации
    ВС России ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
    Кличко заявил о переходе Киева в режим выживания
    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине
    Турция предложила создать два коридора безопасности в Черном море
    Путин в свой день рождения принял дома Шредера
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    5 комментариев
    9 октября 2026, 10:44 • Новости дня

    Крупнейшие нефтепереработчики США получили рекордную прибыль из-за конфликтов

    WSJ: Прибыль нефтепереработчиков США достигла рекорда из-за конфликтов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Крупнейшие американские нефтеперерабатывающие компании ожидают рекордную прибыль в третьем квартале на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, вызвавших нехватку топлива.

    Прибыль крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США в третьем квартале значительно вырастет из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, которые привели к сокращению мировых запасов энергии и заставили мир искать новые источники топлива, пишет The Wall Street Journal.

    Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что независимые производители топлива, в том числе Valero Energy, Marathon Petroleum и Phillips 66, существенно превзойдут свои финансовые показатели второго квартала, завершившегося в июне.

    Отмечается, что во втором квартале все три компании уже показали самую высокую прибыль с начала спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США. В прошлом месяце экономист назвал три причины отказа Вашингтона от запрета на экспорт дизеля. Летом война с Ираном принесла американской стороне выгоду и проблемы.

    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

    Комментарии (2)
    8 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил проблемы экспорта иракской нефти через Сирию

    Экономист Юшков: Поставки иракской нефти через Сирию не повлияют на мировой рынок

    Эксперт объяснил проблемы экспорта иракской нефти через Сирию
    @ Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Инициатива Сирии и Ирака по поставкам нефти в обход Ормузского пролива не отразится на глобальном рынке ввиду малых объемов. Проект скорее говорит о готовности Дамаска привлекать инвесторов к восстановлению нефтепровода и конкурировать за статус транзитера углеводородов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Идея Сирии и Ирака состоит в экспорте нефти автомобильным транспортом. Но большие объемы таким способом перевезти невозможно, даже если задействовать целые караваны дальнобойщиков. Так что именно эти поставки никак не повлияют на мировой рынок нефти», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, инициатива скорее символизирует заинтересованность Дамаска участвовать в восстановлении нефтепровода Киркук–Банияс, который курирует Вашингтон. «Кроме того, Сирия, вероятно, рассчитывает, что США привлекут иракское финансирование для проекта. Сирийскому государству нужно конкурировать за роль транзитера», – отметил экономист.

    При этом, заметил он, для Ирака Киркук–Банияс – менее удобный маршрут для экспорта нефти, чем поставки в Турцию. «Уже существует нефтепровод Киркук–Джейхан, но он ориентирован больше на северные месторождения и рассчитан на не слишком большие объемы», – продолжил спикер.

    «Таким образом, сторонам дешевле и безопаснее модернизировать уже существующие нефтепроводы. По ним можно было бы качать нефть с южных месторождений, расположенных ближе к Персидскому заливу, и далее направлять потоки на средиземноморский Джейхан», – пояснил аналитик.

    Эксперт напомнил, что ситуация в Сирии остается сложной, а нефтепроводы находятся в практически разрушенном состоянии. «Кроме того, перед прокладкой трубы организаторам придется проводить разминирование местности и договариваться с местными сообществами. Это еще больше увеличит стоимость проекта. Найти инвестора будет сложнее, чем в случае с поставками через турецкую территорию», – заметил собеседник.

    Он добавил, что и сама Турция заинтересована в прокачке иракской нефти через свою территорию. Также эксперт напомнил, что стороны еще не сформировали инвестиционное решение по нефтепроводу из Ирака через Сирию. «Проект остается на бумаге, нужно осторожно относиться к заявлениям, что его реализация начнется в следующем году», – резюмировал Юшков.

    Ранее Сирия выразила готовность обеспечить маршрут для экспорта иракской нефти, позволяющий избежать Ормузского пролива. Для перевозки по суше в порт на Средиземном море уже подготовлены грузовики, сообщает Bloomberg.

    Ранее иракское правительство обратилось к Дамаску с просьбой помочь с экспортом нефти в дополнение к существующим потокам мазута, заявил в интервью Юсеф Киблави, генеральный директор компании Syrian Petroleum. «Надеюсь, к середине октября первая колонна грузовиков прибудет в Сирию», – поделился он.

    Ирак уже использует автопарк грузовиков для перевозки части своего мазута в сирийский средиземноморский порт Банияс, откуда грузы перегружаются на танкеры для дальнейшего экспорта. Помимо Сирии машины, каждая из которых способна везти 220 баррелей, отправляются также в Иорданию. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent

    Минэнерго США повысило прогноз цены барреля нефти Brent до 96,32 доллара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики США резко повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 5,83%, до 96,32 доллара за баррель.

    Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году с 91,01 до 96,32 доллара за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства, сообщает ТАСС.

    В ведомстве ожидают, что в 2027 году средняя цена Brent составит 83,74 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов.

    В четверг стоимость марки превысила 102 доллара.

    В сентябре цена барреля нефти Brent в ходе торгов превысила 109 долларов.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское энергетическое ведомство пересмотрело в сторону увеличения ожидания по объемам извлечения углеводородного сырья на ближайшие годы, повысив показатели на 40 тыс. баррелей ежесуточно.

    Министерство энергетики Соединенных Штатов улучшило прогноз по средним объемам добычи нефти в стране. По итогам 2026 года ожидается рост показателя на 40 тыс. баррелей ежедневно, что составит 13,87 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

    Аналогичное увеличение прогнозируется и на 2027 год. Ожидается, что объемы достигнут 14,3 млн баррелей в сутки.

    Эти данные приводятся в ежемесячном краткосрочном отчете управления энергетической информации ведомства.

    В 2025 году американская нефтедобыча оценивается на уровне 13,66 млн баррелей в день. Месяцем ранее ведомство уже корректировало ожидания в сторону повышения для 2026 и 2027 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики США Крис Райт спрогнозировал двукратный рост добычи нефти в Венесуэле для снижения мировых цен.

    Семь государств альянса ОПЕК+ договорились сохранить октябрьский объем добычи сырья на уровне сентября.

    В августе страны этого объединения сократили производство на 980 тыс. баррелей в сутки.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти

    Минэнерго: Коммерческие запасы нефти в США упали на 3,2 млн баррелей

    Tекст: Валерия Городецкая

    За неделю коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 3,2 млн баррелей, составив 424,1 млн баррелей, сообщило американское Министерство энергетики.

    Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,2 млн баррелей и на 2 октября составили 424,1 млн баррелей, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики США.

    В ведомстве уточнили, что нынешний объем резервов на 1% выше среднего пятилетнего показателя для этого времени года.

    На фоне публикации статистики цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE росла на 1,16%, достигая 101,75 доллара за баррель. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть WTI увеличивалась на 0,41%, до 89,81 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent.

    Министерство увеличило прогноз добычи сырья в стране.

    В понедельник цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Саудовская Аравия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Саудовская Аравия восстановила перекачку нефти по атакованному трубопроводу «Восток – Запад» в объеме около 5,8 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на форуме Made in GCC в Бахрейне.

    «Трубопровод «Восток – Запад», подвергшийся массированной атаке, сейчас работает. Сегодня по нему прокачивается около 5,8 млн баррелей нефти», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на The National.

    Издание напомнило, что работа магистрали пропускной способностью 7 млн баррелей в сутки была остановлена в сентябре из-за атаки йеменских мятежников-хуситов. Подачу восстановили, чтобы компенсировать перебои в поставках на мировые рынки из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Глава Минэнерго подчеркнул важность устойчивых цепочек поставок. Наличие нескольких логистических вариантов стало одним из ключевых факторов, позволивших Эр-Рияду справиться с кризисом, добавил он.

    Министр также отметил, что 70% работников жизненно важных отраслей составляют саудовцы. По его словам, локализация придает экономике гибкость и способность справляться со сбоями. Он призвал страны региона опираться на собственные силы в обеспечении энергией, медикаментами и продовольствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.

    В прошлом месяце Эр-Рияд возобновил экспорт нефти по атакованному маршруту.

    Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Фицо предрек Европе сложную зиму из-за дефицита нефти

    Премьер Словакии Фицо: Европу ждет сложная зима из-за проблем с нефтью

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о серьезных проблемах с нефтью и горюче-смазочными материалами в Европе, предрекая региону трудную осень и зиму.

    Европейские страны столкнулись с дефицитом энергоресурсов, предстоящие осень и зима станут для региона крайне сложным периодом, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию словацкого телеканала ТА3.

    «Тот, кто видел фильм «Аполлон-13», знает знаменитое выражение: «Хьюстон, у нас проблемы». У Европы серьезные проблемы с нефтью и горюче-смазочными материалами. Вчерашний саммит в видеоформате, на котором я был, дал понять, что осень и зима будут очень-очень сложными», – заявил Фицо.

    На ситуацию негативно влияет конфликт США и Ирана, а также постепенное снижение мощностей нефтеперерабатывающих заводов в некоторых странах. Политик подчеркнул, что эти факторы создают значительное давление на рост цен на энергоносители.

    Глава правительства добавил, что решение проблем мирового масштаба нельзя оставлять на откуп отдельным государствам. Он выразил надежду, что ответы на вопросы о ситуации с нефтью будут найдены на саммите Европейского союза на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия отсрочила введение новых требований к импорту нефти и газа.

    В понедельник Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители.

    Европейские страны ускорили закачку газа в подземные хранилища к зиме.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Второй по величине в Венесуэле НПЗ Кардон приостановлен из-за пожара

    На втором по величине в Венесуэле НПЗ Кардон вспыхнул пожар

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй по величине нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Кардон приостановил работу из-за пожара в одном из перерабатывающих цехов.

    По данным источников Reuters, возгорание началось в газопроводе, который соединяет установку гидроочистки дизельного топлива.

    Инцидент привел к остановке предприятия, включая котлы. Пожар удалось потушить менее чем через час после нескольких взрывов, персонал был эвакуирован. Информации о пострадавших среди рабочих не поступало.

    Завод Кардон входит в крупнейший в стране нефтеперерабатывающий комплекс Paraguana Refining Center компании PDVSA. Его общая мощность составляет 955 тыс. баррелей в сутки.

    Месяцем ранее производство на двух установках предприятия уже останавливалось из-за нехватки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший НПЗ в ОАЭ восстановил работу после атаки беспилотника в августе. Конфликт с охраной нефтяных объектов привел в сентябре к остановке нефтедобычи в Ливии. Хуситы в октябре атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.


    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Мексиканская Pemex прекратила поставки нефти на Кубу из-за санкций США

    El Universal: Pemex прекратила поставлять нефть на Кубу из-за санкций США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная мексиканская нефтяная компания Pemex перестала осуществлять экспорт топлива на Кубу на фоне угрозы применения американских санкций, пишет газета El Universal.

    Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex прекратила поставки нефти и бензина на Кубу либо перестала отчитываться о них во втором квартале 2026 года на фоне американских санкций против поставщиков топлива острову, передает РИА «Новости» со ссылкой на El Universal.

    «Pemex приостановила поставки нефти и бензина на Кубу из-за энергетической блокады США в отношении острова», – отмечает издание.

    Согласно отчету Pemex для комиссии по ценным бумагам и биржам США, ее дочерняя компания не указала поставок на Кубу во втором квартале. В первом квартале она сообщала об экспорте 900 баррелей нефти в сутки, тогда как в предыдущие годы он составлял более 19 тысяч.

    Директор консалтинговой компании GMEC Гонсало Монрой считает, что мексиканское правительство могло продолжить поставки, но перестать отчитываться о них из-за американских санкций. По его словам, Куба может импортировать мексиканскую нефть по рыночным ценам, однако неизвестно, получает ли Pemex или правительство оплату за эти поставки, поскольку информация об этом остается непрозрачной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России назвал санкции США против Кубы бесчеловечными.

    В четверг ведомство сочло неприемлемым ужесточение американских рестрикций.

    Летом Минфин США ввел новые санкции против республики.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Парламент Казахстана возобновил соглашение о поставках нефти из России

    Парламент Казахстана возобновил соглашение с Россией о поставках нефтепродуктов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов.

    Протокол возобновляет действие соглашения от 9 декабря 2010 года о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов, передает РИА «Новости».

    Документ сохраняет возможность беспошлинных поставок нефтепродуктов из России и ежегодного согласования их объемов. Благодаря этому Казахстан в 2026 году сэкономит на таможенных платежах около 66,1 млн долларов, включая 12,3 млн на бензин, 34,7 млн на дизельное топливо и 19 млн долларов на авиатопливо.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов пояснил, что задержка с ратификацией была связана с прохождением внутригосударственных процедур. Он добавил, что Казахстан не платил пошлины в период формального отсутствия соглашения, так как протокол предусматривает обратное действие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере.

    Президент Владимир Путин заявил о динамичном развитии российско-казахстанских отношений.

    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Bloomberg: Евросоюз отказался высвобождать нефть сверх мартовских объемов

    Bloomberg: Страны ЕС договорились не высвобождать нефть сверх мартовских объемов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза в целом согласились, что любые дополнительные высвобождения нефти из стратегических запасов должны оставаться в пределах объемов, согласованных в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум.

    Страны Евросоюза в ходе встречи в среду достигли согласия, что дальнейшее извлечение нефти из стратегических запасов не должно превышать объемы, установленные мартовскими договоренностями, передает ТАСС.

    Некоторые государства выступили за то, чтобы Международное энергетическое агентство (МЭА) предварительно оценило последствия таких шагов. Согласно документу, возможно досрочное, но незначительное высвобождение дизельного топлива, которое является ключевым элементом сделки G7. В то же время ни одно государство Евросоюза не взяло на себя обязательств по высвобождению запасов в ближайшие 20 дней.

    Франция и Италия допускают возможность извлечения дополнительных объемов дизельного топлива, однако окончательного решения пока нет. Ранее страны G7 договорились о высвобождении 100 млн баррелей нефти и дизеля, что станет предметом обсуждения в МЭА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Днем ранее ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Сирии и Ирака близки к заключению соглашения о сухопутном маршруте для транспортировки иракской нефти, чтобы избежать поставок через Ормузский пролив, заявил гендиректор сирийской госкомпании Syrian Petroleum Company Юсеф Киблави.

    «Я ожидаю, что экспорт иракской нефти через Сирию на грузовиках начнется в ближайшее время, сделка между двумя правительствами почти заключена», – сказал Киблави, передает ТАСС.

    Он также выразил надежду, что первая колонна грузовиков с иракской нефтью сможет прибыть в Сирию к середине октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания снаряда. В тот же день снаряды поразили еще три судна в этом районе. На прошлой неделе СМИ писали, что возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить мировые цены на нефть.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал сохранение высоких цен на энергоносители

    Директор МВФ Георгиева предрекла высокие цены на нефть до 2027 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что стоимость энергоносителей останется на высоком уровне даже в случае скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    Георгиева сообщила о сохранении высоких цен на энергоресурсы вне зависимости от сроков окончания войны США и Израиля с Ираном, передает ТАСС.

    «Кроме того, поставки природного газа из Персидского залива по-прежнему серьезно затруднены, что обусловлено более ограниченными возможностями транспортировки СПГ до тех пор, пока перевозки через Ормузский пролив остаются под угрозой», – заявила Георгиева.

    Она подчеркнула, что проблема неравномерно влияет на регионы мира, при этом сильнее всего пострадали Азия и Европа. По мере приближения холодов и роста спроса ценовое давление может усилиться. Фьючерсы на марку Brent позволяют прогнозировать сохранение дорогой нефти вплоть до 2027 года, а рост цен на энергоносители разгоняет инфляцию.

    По словам руководителя МВФ, средняя цена барреля нефти долгое время держится выше 100 долларов. Высокая стоимость дизельного топлива и других нефтепродуктов обусловлена структурным дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей в мире, резюмировала Георгиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

    В прошлом месяце стоимость сырья увеличилась из-за неопределенности в переговорах Вашингтона и Тегерана.

    Летом нефтяные котировки взлетели после обмена ударами между американскими и иранскими военными.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 105 долларов

    Цена нефти Brent превысила 105 долларов за баррель впервые с 17 сентября

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть растут почти на 5%, стоимость марки Brent впервые с середины сентября превысила 105 долларов за баррель.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13:32 мск поднялась на 4,94% относительно предыдущего закрытия, до 105,15 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Значение находится выше 105 долларов впервые с 17 сентября.

    Ноябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 4,84%, достигнув 92,55 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг цена нефти Brent на бирже превысила 104 доллара за баррель.

    Во вторник Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent.

    В понедельник цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 10:21 • Новости дня
    Цена нефти Brent на бирже превысила 104 доллара за баррель

    Цена фьючерса на нефть марки Brent превысила 104 доллара впервые с 29 сентября

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE поднялась выше 104 долларов за баррель впервые с конца сентября.

    По состоянию на 10:06 мск цена нефти росла на 3,83% и достигла 104,04 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 10:11 мск рост цены ускорился до 3,86%, стоимость барреля составила 104,07 доллара.

    Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре также продемонстрировали рост на 3,55%, достигнув отметки в 91,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent.

    В понедельник цена нефти этой марки поднялась выше 103 долларов за баррель.

    В прошлом месяце стоимость барреля Brent превысила 107 долларов.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погибли четыре человека
    Санду подняла вопрос объединения Молдавии и Румынии ради безопасности
    В Польше остался 81 из 561 памятника советским солдатам
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS
    Авианосец вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях
    МВД призвало удалить из смартфонов сканы паспортов и интимные фото
    Школьница подожгла АЗС в Подмосковье по указанию телефонных мошенников

    Россия защитилась от голода

    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

    Перейти в раздел

    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации