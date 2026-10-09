«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Крупнейшие нефтепереработчики США получили рекордную прибыль из-за конфликтов
WSJ: Прибыль нефтепереработчиков США достигла рекорда из-за конфликтов
Крупнейшие американские нефтеперерабатывающие компании ожидают рекордную прибыль в третьем квартале на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, вызвавших нехватку топлива.
Прибыль крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США в третьем квартале значительно вырастет из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, которые привели к сокращению мировых запасов энергии и заставили мир искать новые источники топлива, пишет The Wall Street Journal.
Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что независимые производители топлива, в том числе Valero Energy, Marathon Petroleum и Phillips 66, существенно превзойдут свои финансовые показатели второго квартала, завершившегося в июне.
Отмечается, что во втором квартале все три компании уже показали самую высокую прибыль с начала спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США. В прошлом месяце экономист назвал три причины отказа Вашингтона от запрета на экспорт дизеля. Летом война с Ираном принесла американской стороне выгоду и проблемы.