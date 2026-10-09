«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Путин поблагодарил лидеров стран СНГ за поздравления с днем рождения
Президент России Владимир Путин на встрече в узком составе выразил признательность главам государств СНГ за теплые слова и дружеские пожелания.
Глава государства в рамках мероприятия с участием лидеров стран Содружества Независимых Государств поблагодарил коллег за поздравления с днем рождения, передает РИА «Новости».
«Хотел бы вас сердечно поблагодарить за ваши дружеские, теплые поздравления с моим новым годом, с днем рождения. Мы делаем это традиционно в отношении каждого из нас. Мне кажется, что это такая добрая традиция», – заявил Путин участникам встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский лидер пригласил коллег по СНГ на предновогодний саммит в Петербург.
Участники мероприятия собрались на заседание в узком составе.
Глава государства пообщался «на ногах» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.