«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Путин заявил об эффективной борьбе стран СНГ с экономическими преступлениями
Государства СНГ наладили эффективное сотрудничество по противодействию правонарушениям в сфере экономики и борьбе с криминальным использованием цифровых технологий, заявил президент Владимир Путин.
«Наши государства наладили эффективную координацию по противодействию правонарушениям в сфере финансов и экономики, отмыванию денег, коррупции. Реализуются совместные программы по борьбе с криминальным использованием цифровых технологий, с оргпреступностью, наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом», – подчеркнул Путин.
Президент добавил, что между силовыми ведомствами и спецслужбами государств поддерживаются тесные контакты, передает ТАСС.
«Ряд новых полезных решений по тематике уголовной юстиции, предотвращения киберпреступлений, охраны границ внесен на одобрение нынешнего саммита и поддерживается российской стороной», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин пригласил лидеров СНГ на предновогодний саммит в Петербург.
Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов.
Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе заявил, что Содружество может достичь больших успехов, если будет снимать торговые барьеры.