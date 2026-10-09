Путин заявил об эффективной борьбе стран СНГ с экономическими преступлениями

Tекст: Вера Басилая

«Наши государства наладили эффективную координацию по противодействию правонарушениям в сфере финансов и экономики, отмыванию денег, коррупции. Реализуются совместные программы по борьбе с криминальным использованием цифровых технологий, с оргпреступностью, наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом», – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что между силовыми ведомствами и спецслужбами государств поддерживаются тесные контакты, передает ТАСС.

«Ряд новых полезных решений по тематике уголовной юстиции, предотвращения киберпреступлений, охраны границ внесен на одобрение нынешнего саммита и поддерживается российской стороной», – отметил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин пригласил лидеров СНГ на предновогодний саммит в Петербург.

Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов.

Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе заявил, что Содружество может достичь больших успехов, если будет снимать торговые барьеры.