Путин: Россия поддерживает объявление 2028 года в СНГ годом социального развития

Tекст: Дарья Григоренко

Российский лидер отметил, что Россия поддерживает инициативу Душанбе и Ашхабада по объявлению 2028 года в СНГ годом социального развития, а 2029 года – годом транспорта, передает ТАСС.

«В содружестве хорошо отработана практика организации тематических годов, в рамках которых реализуются масштабные совместные проекты и мероприятия по различным сферам гуманитарной и общественной жизни», – отметил Путин.

По его словам, проведение тематических годов, в программу которых вовлекаются федеральные и региональные власти, бизнес-круги, средства массовой информации и общественность, поможет продемонстрировать гражданам стран-участниц выгоды от сотрудничества в рамках СНГ в этих конкретных областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин объявил о переходе председательства в СНГ к Узбекистану.

Лидеры стран Содружества продолжили заседание в Туркмении в расширенном составе.

Российский президент сообщил, что товарооборот России и государств СНГ превысил 110 млрд долларов.