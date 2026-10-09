«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Лидеры стран СНГ продолжили заседание в Туркмении в расширенном составе
Президент России Владимир Путин и другие лидеры стран СНГ после беседы в узком составе продолжили заседание в туркменской Авазе в расширенном формате.
Путин и другие участники саммита Содружества Независимых Государств после беседы в узком составе продолжили заседание в расширенном формате, передает РИА «Новости».
В составе российской делегации на встрече также присутствуют вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.
Президент Владимир Путин приехал на заседание.
В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил об обсуждении отношений России и Туркмении.