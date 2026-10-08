На Сардинии нашли деревню с аномальным числом долгожительниц

Tекст: Игорь Иножарский

Исследователи выяснили, что 13,8% жительниц Болотаны, достигших 70 лет, доживают до векового юбилея, что ставит деревню на второе место в мире по продолжительности жизни женщин после Гонконга, пишет The Guardian.

Болотана расположена в 110 км от оригинальной сардинской «голубой зоны». По словам ведущего ученого Джованни Марио Песа, уникальность новой территории заключается в гендерном дисбалансе. «Важно то, что впервые более чем за 25 лет мы нашли место долголетия за пределами традиционной зоны. Но в то время как первоначальная зона имела необычный баланс между двумя полами, здесь преобладает женское долголетие», – заявил Пес.

Мэр деревни Франческо Манкони предположил, что секрет местных жительниц заключается в свежих продуктах питания, чистой природе и физической активности, поскольку пожилые женщины всегда много ходили пешком. В Италии проживает более 23 тыс. человек в возрасте 100 лет и старше, причем свыше 80% из них составляют женщины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае эксперт рассказал о секрете долголетия женщин. Врач раскрыла секрет защиты от преждевременной смерти. В 2024 году жительница Британии впервые попробовала алкоголь после 100 лет жизни.