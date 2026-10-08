Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Бывший сотрудник ЦРУ сознался в выдаче источника разведки другой стране
NBC: Похитивший 194 млн долларов экс-офицер ЦРУ выдал информатора другой стране
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Дэвид Раш, ранее присвоивший почти 194 млн долларов из бюджета, признался в передаче данных об источнике разведки представителю иностранного государства.
Следствие установило, что Дэвид Раш передал представителю другой страны информацию об источнике американских разведданных, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал NBC.
«Несмотря на то что в его адрес не были выдвинуты обвинения в преступлениях, связанных с раскрытием информации об источнике, он признался в этом, свидетельствуют документы о его сделке с властями», – говорится в материале.
Изначально расследование против экс-сотрудника началось именно в рамках борьбы со шпионажем. Обнаружение схемы кражи бюджетных средств стало побочным результатом. Общая сумма присвоенных им денег составила 193,6 млн долларов.
Раш создавал фиктивные госструктуры для получения выплат и уже признал свою вину. Вынесение приговора назначено на 28 января 2027 года, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший офицер ЦРУ признал вину в хищении 194 млн долларов.
В прошлом году американское ведомство начало проверку после утечки данных в Белый дом.