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    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    31 комментарий
    8 октября 2026, 09:15 • Новости дня

    В Минпросвещения назвали самые востребованные направления в кружках и секциях

    Минпросвещения: Популярными кружками остаются физкультурные и художественные

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что кружки и секции в стране посещают более 18 млн детей, а наиболее востребованными направлениями остаются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное.

    По словам Чернышенко, в системе дополнительного образования в России работают более 300 тыс. специалистов, передает РИА «Новости».

    «Более 18 млн ребят сегодня посещают кружки и секции. За каждым достижением юного инженера, исследователя, спортсмена, журналиста стоит педагог, который вовремя заметил талант и помог поверить в свои силы», – сказал Чернышенко.

    В пресс-службе Минпросвещения добавили, что наиболее востребованными направлениями остаются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. Социально-гуманитарными программами охвачены 7,81 млн детей, спортивными секциями – 6,38 млн, а художественными кружками – 6,34 млн. Значительный рост наблюдается в туристско-краеведческом направлении, где число учащихся увеличилось до 1,57 млн.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в кружках развивают программы, связанные с информационными технологиями, робототехникой и медиа. Он также подчеркнул важность кадрового потенциала и отметил, что идеи педагогов из разных регионов страны будут детально изучены и масштабированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

    В понедельник Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в этой сфере.

    5 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном запуске свыше 1,7 тыс. новых образовательных учреждений с 2019 года для миллиона российских учеников.

    Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

    «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

    В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

    Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.

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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    5 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин отметил роль современной школы в воспитании участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    России удалось сохранить преемственность лучших традиций отечественной системы образования, и это доказали молодые участники спецоперации, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что многие участники спецоперации родились и выросли уже в современной России, пройдя обучение и воспитание в актуальной системе образования, пишет ТАСС.

    «Это говорит о том, что нам удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение имело становление личности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев спецоперации на Украине учителям.

    Президент оценил работу учителей в приграничных регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства наградить в Кремле воспитавших героев педагогов в День учителя.

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    5 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин: Без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что без учителей и наставников невозможны технологический суверенитет, развитая экономика и национальная безопасность страны.

    Глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов и финалистами телешоу «Классная тема!». В начале беседы он поздравил работников сферы образования с Днем учителя, сообщает Кремль в Max.

    «Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность даже. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    В воскресенье была анонсирована встреча президента с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    6 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников

    Лекорню: В лицеях Франции приостановят занятия из-за протестов

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре принял решение приостановить занятия в лицеях до конца недели для проведения внутренних дебатов и решения проблемы протестов старшеклассников, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Министр национального образования принял решение освободить время, начиная с завтрашнего утра, с четверга, с пятницы, полностью унифицировав расписания, чтобы дать возможность каждому руководству, каждому директору школы, уделить время внутренней демократии в стенах школы», – цитирует Лекорню РИА «Новости».

    По словам премьера, власти фиксируют рост числа требований от старшеклассников, при этом они отличаются в разных учебных заведениях. Лекорню подчеркнул, что нельзя ограничиваться только «порицанием насилия» без продуктивной политической дискуссии.

    Руководители учебных заведений уже получили распоряжение о перестройке расписания, им предстоит собрать информацию о требованиях протестующих и найти ответы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Политик Жан-Люк Меланшон призвал усилить протесты.

    Правоохранители задержали более 6 тыс. протестующих учеников.

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    5 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов одобрил идею создания в России образовательной нейросети.

    С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. Он предложил разработать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая помогала бы педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков, передает РИА «Новости».

    «Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали… Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», – сказал Путин.

    Глава государства также попросил представителей правительства, курирующих сферу образования, обратить внимание на эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    Он призвал обеспечить детям в России равные возможности в этой сфере.

    На прошлой неделе Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями.

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    5 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить еще много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо задействовать искусственный интеллект.

    «Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много – вот это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин заявил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показали более высокие результаты. Он поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям.

    Президент отметил, что без педагогов невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    5 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    МИФИ занял четвертое место в рейтинге лучших ядерных вузов мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ второй год подряд оказался на четвертом месте среди лучших университетов мира по направлению «Ядерное образование и технологии» в рейтинге RUR Nuclear Education and Technology 2026.

    В рейтинг 2026 года вошли 458 университетов по всему миру. МИФИ стал единственным представителем России в первой десятке списка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Вхождение университета в топ-5 рейтинга мировых ядерных университетов – это возможность привлечь лучших студентов и ученых, поскольку рейтинги служат ориентирами, дающими сигнал о качестве образования для талантливых абитуриентов из-за рубежа», – заявил ректор МИФИ Владимир Шевченко.

    Ректор подчеркнул, что вуз достиг высоких результатов при значительно меньшем финансировании на одного студента по сравнению с ведущими американскими и китайскими университетами.

    Кроме того, МИФИ вошел в топ-50 лучших мировых университетов по направлению «Естественные науки» (Natural Sciences), заняв 41-е место в мире и первое в России, а также оказался в первой сотне по направлению «Технические науки» (Technical Sciences) на 74-й строчке в мире и первой в стране.

    Оценка RUR, одного из ведущих международных рейтингов, проводится по 20 показателям, охватывающим образование, науку, международную деятельность и финансовую устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    В июле Рособрнадзор вынес предостережения восьми российским университетам.

    Летом «Росатом» объявил о расширении международных образовательных проектов для подготовки кадров атомной отрасли.

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    6 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии
    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из престижных школ Индонезии, выпускающей будущих государственных деятелей, впервые начали преподавать русский язык для старшеклассников.

    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии, передает РИА «Новости». Представительство Россотрудничества в республике сообщило, что дисциплину начали изучать учащиеся школы «Таруна Нусантара» в городе Магеланг. Известно, что среди выпускников этого учебного заведения есть представители высшего государственного руководства страны.

    «Русский язык включен в программу для учащихся 10-х и 11-х классов. На первом этапе обучение проходит 51 человек. Программа рассчитана до выпускного 12-го класса и предусматривает последовательное освоение русского языка от уровня А1 до B1», – говорится в сообщении.

    В рамках запуска проекта представители Россотрудничества передали школе 258 комплектов учебной литературы, закупленных при поддержке Общественного совета ведомства.

    При содействии Центра русского языка и культуры НИУ ВШЭ для преподавателя-носителя организовали обучение по программе преподавания русского как иностранного.

    В дальнейшем программу планируют расширить, подключив к ней другие образовательные учреждения Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Центрально-Африканская Республика включила русский язык в государственную учебную программу.

    В конце сентября бригадный генерал морской пехоты Индонезии Диан Сурьяншах пообещал использовать русский язык при общении с российскими моряками.

    Летом Россия и Бразилия договорились о внедрении русского языка в учебные планы бразильских образовательных учреждений.

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    5 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Врач назвала неожиданные причины неразборчивого почерка у школьников

    Невролог Степаненко связала плохой почерк у детей с дисграфией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-невролог Наталья Степаненко объяснила, что неразборчивый почерк у детей может быть признаком дисграфии или нарушений зрительно-пространственного восприятия.

    Невролог Наталья Степаненко пояснила, что плохой почерк может свидетельствовать о дисграфии или проблемах с координацией, пишет «Газета.Ru».

    На нарушения указывает то, что ребенок пишет слишком медленно, теряет строку, путает направление букв и избегает заданий, связанных с письмом.

    Тревожным сигналом является разрыв между устной и письменной речью, когда мысли формулируются легко, но записать их не получается. «Такие трудности могут быть связаны с дисграфией, особенностями зрительно-пространственного восприятия или координации. Это не означает, что ребенок ленится или недостаточно старается», – отметила врач.

    Врач подчеркнула, что дисграфия – это нарушение, при котором письмо дается с трудом, несмотря на нормальный интеллект. Если ошибки не проходят после дополнительных занятий, необходимо обратиться к логопеду или неврологу. При этом не каждый неразборчивый почерк является симптомом болезни: иногда дети просто не успели освоить навык, устают или торопятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дисграфия часто становится причиной сопротивления ребенка учебе.

    Сенатор Игорь Мурог назвал рукописные практики важным условием развития когнитивных способностей школьников.

    Специалисты выявили задержку речевого развития у 85% российских детей.

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    5 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    СК завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания двух детей в досугово-оздоровительном учреждении в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 117 УК РФ (истязание)», – сообщила пресс-служба СК, передает РИА «Новости».

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

    Ранее в социальных сетях появилось видео из детского лагеря «Дружные ребята» в Сызрани. На кадрах воспитатель тапком, а затем рукой бьет двух братьев с расстройством аутистического спектра. В пресс-службе администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле властей, а трудовой договор с воспитателем расторгнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    5 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Литовских школьников решили обязать изучать произведения Тараса Шевченко

    Минобразования Литвы: Произведения Тараса Шевченко станут обязательными в школах

    Tекст: Дарья Григоренко

    В школах Литвы со следующего учебного года введут обязательное изучение произведений украинского писателя Тараса Шевченко, сообщили в министерстве образования, науки и спорта балтийской республики.

    Министерство образования, науки и спорта Литвы приняло решение сделать произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко обязательными для изучения в школах, пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

    В этом учебном году произведения Шевченко были включены в расширенный курс литовской литературы в качестве рекомендуемых, однако со следующего года они станут обязательными.

    В министерстве отметили, что Шевченко является «автором европейского уровня эпохи романтизма». Ведомство также напомнило, что поэта связывают с Вильнюсом исторические узы, так как он прожил в этом городе несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    В июле прошлого года сообщалось, что Вильнюс проигрывает битву с русским языком.

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    5 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Минпросвещения анонсировало создание 12 передовых школ

    Кравцов: Минпросвещения создаст 12 передовых школ в ближайшие пять лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о планах создать 12 передовых школ для подготовки мотивированных учеников и их дальнейшего трудоустройства.

    В ближайшие пять лет в России появятся 12 новых передовых школ, которые займутся подготовкой мотивированных детей, заявил Кравцов в ходе открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии с участием президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «По вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, мы в ближайшие пять лет поэтапно создадим 12 передовых школ, которые будут обеспечивать подготовку мотивированных школьников с дальнейшим сопровождением их обучения в вузах и трудоустройства на передовые предприятия нашей страны, в том числе предприятия Ростеха», – сказал глава Минпросвещения.

    Министр также предложил включить школы «Точка будущего» в партнерскую орбиту передовых учебных заведений. По его словам, это позволит обеспечить общие образовательные подходы, обмениваться опытом и реализовывать единые меры поддержки школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе для детских садов разработали единые воспитательные программы.

    В прошлом месяце Минпросвещения решило ввести профильный ЕГЭ для педагогических вузов в 2027 году.

    Школьникам увеличили время на военную подготовку до 68 часов.

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    5 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Кравцов пообещал реализовать предложение учителя года о нейросети в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минпросвещения России реализует идею создания нейросети для сферы образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

    «Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича [Морозова] и с учетом тех рисков, о которых вы сказали, не допустим, чтобы было упрощение образования», – заявил Кравцов, сообщает РИА «Новости».

    В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, лауреат конкурса «Учитель года-2026», предложил главе государства создать специализированную нейросеть. Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.

    В пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В прошлом месяце ведомство определило условия применения нейросетей в образовательных учреждениях.

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    5 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин высоко оценил работу учителей в приграничных регионах

    Путин: Учителя в приграничье выполняют свой долг наилучшим образом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Учителя и преподаватели в приграничных регионах России выполняют свой долг перед учениками наилучшим образом, несмотря на сложную обстановку, заявил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства сообщил на встрече по видеосвязи с лауреатами всероссийских профессиональных педагогических конкурсов, пишет ТАСС. «Прежде всего хочу сказать и передать самые наилучшие пожелания вам и всем вашим коллегам, которые в приграничных территориях работают. Знаю, как там непросто», – сказал Путин.

    Президент отметил, что понимает, с чем связана эта работа сегодня, когда приходится реагировать на все угрозы. По его словам, учителя и преподаватели других учебных заведений в этих районах «выполняют свой долг перед учениками, перед детьми самым наилучшим образом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин призвал задействовать искусственный интеллект для избавления учителей от рутины. Глава государства поблагодарил педагогов за верность профессии и любовь к детям.

    Путин отметил, что без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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