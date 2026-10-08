Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
В Калифорнии при крушении небольшого самолета погибли два человека
Два человека погибли при крушении небольшого самолета в Калифорнии
Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета около аэропорта города Петалума в штате Калифорния.
Об инциденте сообщил представитель полиции Зилверио Ривера, передает ТАСС со ссылкой на CBS News.
«Пожарные расчеты города потушили огонь примерно через три минуты после прибытия на место происшествия. После ликвидации возгорания мы обнаружили в самолете тела двух погибших», – заявил Ривера.
Предварительно установлено, что самолет Van's RV-7A упал на территории поля для гольфа вскоре после взлета. Личности, находившихся на борту, устанавливаются. Управление гражданской авиации США инициировало расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу актер и пилот Гай Капульник погиб в Калифорнии при авиакатастрофе.
В январе была названа причина авиакатастрофы с российскими фигуристами в США.