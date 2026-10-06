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Сенат США заблокировал поддержанный Трампом закон об отмене перевода часов
Fox News: В Сенате США забуксовал закон об отмене перевода часов
Попытки президента США Дональда Трампа добиться принятия закона о круглогодичном летнем времени натолкнулись на сопротивление в Сенате.
Инициатива, которая позволила бы штатам не переводить часы дважды в год, пользуется популярностью у избирателей и президента, а летом Палата представителей США приняла соответствующий законопроект, пишет Fox News.
Однако в Сенате документ вызвал раскол обеих партий. Сенатор-республиканец Том Коттон пообещал блокировать любые попытки ускорить принятие закона. В ответ Трамп опубликовал личный номер телефона Коттона в своей соцсети Truth Social, призвав жителей Арканзаса оказать давление на законодателя.
«Почти все хотят, чтобы был принят закон «О защите солнечного света», кроме Тома Коттона», – заявил Трамп.
Коттон в ответ напомнил, что Конгресс уже вводил постоянное летнее время в 1970-х годах, но быстро отменил его из-за того, что зимой дети были вынуждены ходить в школу в темноте. Отношение к инициативе зависит от географии: западные штаты опасаются слишком поздних восходов, тогда как прибрежные регионы, такие как Флорида и Вашингтон, поддерживают отказ от перевода часов.
Кроме того, в Сенате отмечают нехватку времени для рассмотрения документа из-за более приоритетных вопросов, включая финансирование правительства и закон о национальной обороне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп опубликовал личный номер телефона сенатора Тома Коттона, чтобы заставить его поддержать отмену перевода часов. Летом сенаторы США договорились с Трампом о новых санкциях. Сенат заблокировал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа.