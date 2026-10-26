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Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике и заслуженный тренер России Давид Ригерт умер в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России.
«Он умер сегодня несколько часов назад, причина смерти пока неизвестна. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Федерации.
Ригерт победил на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира, девять – чемпионатов Европы. Пять раз он побеждал на чемпионате СССР. В 1999 году Ригерт включен в Зал славы Международной федерации тяжелой атлетики. За время карьеры он установил 63 мировых рекорда и 64 рекорда СССР.
После завершения карьеры Ригерт был главным тренером сборной СССР и сборной России. Удостоен званий заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне знаменитый советский и российский фигурист Артур Дмитриев умер в столичной больнице.
В апреле олимпийский чемпион и тренер по тяжелой атлетике Рудольф Плюкфельдер скончался в Германии.
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