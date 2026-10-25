Поэт Евгений Чигрин умер в возрасте 65 лет

Лауреат литературных премий поэт Евгений Чигрин скончался на 66-м году жизни

Tекст: Ольга Иванова

Поэт ушел из жизни в воскресенье утром, передает РИА «Новости».

«Это правда. Сегодня утром Жени не стало», – заявила представитель семьи.

Евгений Чигрин родился 16 сентября 1961 года на Украине, затем жил в Литве и Казахстане. С 1988 года он проживал в Южно-Сахалинске, а с 2002 года обосновался в Москве и Красногорске. Он является автором поэтических книг «Невидимый проводник», «Подводный шар», «Погонщик» и других произведений.

Литератор состоял в Международном пен-клубе и Союзе писателей Москвы. За свою творческую деятельность он был удостоен Горьковской литературной премии, премий «Золотой Дельвиг», имени Арсения и Андрея Тарковских и Эрнеста Хемингуэя. Стихи поэта публиковались в ведущих литературных журналах и были переведены на множество языков.

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