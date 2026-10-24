  • Новость часаРоссия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    Полковник ГРУ Панферов: Бойцы спецназа остаются невидимыми героями
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    Дмитриев назвал причины краха Британии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    24 октября 2026, 19:56 • Новости дня

    Фидан обсудил вопросы безопасности в Красном море с главами МИД Йемена и Катара

    МИД Турции: Фидан провел закрытые переговоры с главой МИД Йемена и Катара

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Стамбуле закрытые переговоры с главой МИД Йемена и министром по делам йеменцев за рубежом Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу в Стамбуле с главой МИД Йемена Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также созвонился с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани, передает РИА «Новости».

    Турецкое дипломатическое ведомство сообщило лишь о факте проведения встречи с йеменским министром, не приведя дополнительных сведений.

    По информации дипломатических источников агентства, в ходе переговоров с аз-Зубе планировалось обсудить поддержку территориальной целостности Йемена и политическое урегулирование. Анкара выступает против нападений хуситов на инфраструктуру и мирных жителей.

    «Отдельное значение имеет безопасность судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, через которые проходят важные маршруты международной торговли и поставок энергоносителей», – цитирует агентство собеседников.

    В телефонной беседе с катарским министром обсуждались безопасность в Персидском заливе и текущие переговоры, уточнили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу хуситы нанесли удары по военному лагерю и военно-морской базе в Адене. В четверг мятежники сообщили о проведении операции по спасению граждан Индии с атакованной яхты. В прошлом месяце хуситы установили контроль над всеми йеменскими островами в Красном море.

    24 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Эвакуация дипломатов США с Ближнего Востока прошла в обстановке хаоса

    CNN: Эвакуация дипломатов США с Ближнего Востока проходит в обстановке хаоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Процесс эвакуации дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока сопровождается серьезными организационными проблемами, сообщил телеканал CNN.

    Эвакуация американских дипломатов из стран Ближнего Востока проходит в обстановке хаоса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Сотрудники жалуются на нехватку финансовой поддержки от Госдепа и плохую координацию между штаб-квартирой и персоналом на местах. Многие дипломаты узнают о необходимости отъезда из СМИ.

    По данным телеканала, американская разведка выяснила, что Тегеран якобы усилил меры по планированию атак на персонал США. Госдепартамент меняет предельно допустимое число сотрудников в посольствах ряда стран, включая Иорданию, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Ливан.

    Ранее официальный представитель Госдепа США Томми Пиготт подтвердил частичную эвакуацию посольства в Саудовской Аравии, но опроверг информацию о подобных приказах для других стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг телеканал NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке. В тот же день в министерстве обороны США не стали комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    Ранее в США показали атакованные Ираном базы в этом регионе.


    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле

    Sabah: В Стамбуле отменили концерт Галкина из-за его слов об Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное в Стамбуле выступление шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в России) отменили под давлением турецких общественных деятелей из-за высказываний артиста в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Галкина должен был состояться 25 октября в Стамбульском конгресс-центре, однако после официальных обращений общественников к губернатору Стамбула, в турецкие министерство культуры и МВД организаторы приняли решение об отмене, передает ТАСС.

    В местных социальных сетях развернулась кампания с требованием отменить концерт юмориста из-за его публичной позиции по палестино-израильскому конфликту. Выдвигались предложения пожизненно запретить артисту въезд в Турцию.

    По состоянию на 23 октября зрители раскупили около половины билетов на шоу. В 2022 году шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул территорию России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе турецкие жители потребовали отменить выступление Галкина из-за его высказываний. До этого стало известно, что Галкин стал руководителем двух инвестиционных компаний на Кипре.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 02:05 • Новости дня
    Шотландский музей скрыл египетскую мумию от посетителей по этическим причинам

    Daily Telegraph: Музей Глазго скрыл египетскую мумию ради покоя умершей

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство шотландского Хантерианского музея приняло решение скрыть от взглядов посетителей египетскую мумию леди Шеп-эн-Хор, обернув ее синтетическим материалом ради сохранения неприкосновенности умершей.

    Останки леди Шеп-эн-Хор возрастом около 2 тыс. лет выставлялись в музее при Университете Глазго более 200 лет, однако теперь их обернули в нетканый материал из полиэтилена высокой плотности и оставили в полуоткрытом саркофаге, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Решение скрыть мумию было принято после пересмотра музейной политики с учетом этических соображений. Руководство учреждения рассматривало несколько вариантов, включая возвращение мумии в Египет, перемещение в запасники или демонстрацию исключительно саркофага. В результате было решено отказаться от публичной демонстрации привезенных из-за рубежа человеческих останков.

    Ранее аналогичные меры предприняли в Художественной галерее и музее Келвингроув в Глазго. Из экспозиции убрали человеческие останки, включая целую египетскую мумию, из-за отсутствия документально подтвержденного согласия умершего человека на публичную демонстрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Национального музея Кореи Ю Хон-джун признал ошибкой выставление в музее каллиграфической работы прояпонского деятеля.

    В феврале Новосибирский государственный университет сообщил об успешном восстановлении функций челюсти женщине из пазырыкской культуры на плато Укок около 2,5 тыс. лет назад.

    В прошлом году Министерство туризма и древностей Египта получило 13 возвращенных из Британии и Германии артефактов.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Посол Ирана раскрыл темы предстоящих переговоров Пезешкиана и Путина

    Иранский посол Джалали назвал темы предстоящих переговоров Пезешкиана и Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече в Москве обсудит с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы, сообщил иранский посол Казем Джалали.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует обсудить развитие двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки в Москву на саммит Форума стран – экспортеров газа в конце октября, передает РИА «Новости».

    «Основными темами обсуждения станут экономическое и торговое сотрудничество между Ираном и Россией. Будут рассмотрены такие вопросы, как международный транспортный коридор «Север – Юг», энергетическая безопасность, продовольственная безопасность и развитие торговых отношений», – заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Дипломат добавил, что лидеры также обменяются мнениями по актуальным политическим и международным проблемам. При этом он уточнил, что подписание каких-либо официальных документов по итогам переговоров не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский посол в России Казем Джалали назвал дату визита Масуда Пезешкиана в Москву.

    Во вторник президент Ирана выразил признательность российскому руководству за твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    В понедельник иранский лидер заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 04:16 • Новости дня
    Посол Ирана назвал дату визита Пезешкиана в Москву

    Посол: Президент Ирана приедет в Россию на саммит ФСЭГ 27 октября

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа, сообщил иранский посол в России Казем Джалали.

    «Его превосходительство доктор Пезешкиан, президент Исламской Республики Иран, прибудет в Москву с визитом для участия в саммите лидеров стран-экспортеров газа, который состоится во вторник, 27 октября. В настоящее время мы прорабатываем детали его поездки», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

    Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября в ходе визита в Тегеран сообщил Пезешкиану, что его российский коллега Владимир Путин ждет его на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве в конце октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал визит Пезешкиана в Россию на следующей неделе.

    В понедельник иранский лидер заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с Путиным.

    В тот же день он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    Аравийская коалиция перехватила выпущенную хуситами ракету над Эр-Риядом

    ПВО Саудовской Аравии уничтожила выпущенную хуситами ракету над Эр-Риядом

    Tекст: Денис Тельманов

    Возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» выпустили в направлении Эр-Рияда.

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция отразила воздушную атаку йеменских мятежников на столицу королевства. «Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную террористами-хуситами в направлении Эр-Рияда», – сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, передает ТАСС.

    Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, оповестив жителей столицы о возможной угрозе. Позже ведомство отменило тревогу, объявив о снятии опасности для города.

    На фоне активации систем оповещения об угрозе с воздуха в Эр-Рияде прогремели два взрыва, пишет France Presse. Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении серии ударов по территории Саудовской Аравии, включая международный аэропорт имени короля Халида, военные базы и объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Во вторник Лондон задействовал истребители Typhoon для защиты королевства от атак йеменских мятежников.

    Власти Саудовской Аравии перенесли на следующий год инвестиционную конференцию Future Investment Initiative на фоне участившихся ударов.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Пожилая российская туристка умерла во время купания в Анталье

    NTV: В турецкой провинции Анталья во время купания скончалась россиянка

    Tекст: Мария Иванова

    Семидесятисемилетняя гражданка России ушла из жизни на отдыхе в турецкой провинции Анталья после того, как ей стало плохо в море.

    Отдыхающие заметили, что пожилая женщина неподвижно находится в воде, и обратились к спасателю. Сотрудник пляжа вытащил россиянку на берег и длительное время оказывал ей первую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

    Затем пострадавшую доставили на машине скорой помощи в частную больницу. Врачам не удалось спасти пациентку. Местная полиция продолжает расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг жительницу Барнаула, которая впала в кому после падения с лестницы на отдыхе в Турции, доставили в клинику МЧС в Петербурге.

    В прошлом месяце при невыясненных обстоятельствах в коридоре гостиницы в Анталье скончался 38-летний российский турист.

    Летом тело другого российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье.

    Комментарии (2)
    24 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Минздрав Иордании сообщил о восьми жертвах теракта в Эль-Караке

    Число погибших при теракте в иорданской церкви выросло до восьми человек

    Tекст: Мария Иванова

    В больнице скончалась женщина, получившая ранения при нападении на православную церковь в Иордании, число погибших при теракте достигло восьми, сообщил Минздрав королевства.

    «Восемь раненых переведены в военный госпиталь принца Али бен Хусейна, состояние двоих из них врачи оценивают как критическое», – заявил министр здравоохранения Ибрагим аль-Баддур.

    По его словам, в больницах остаются 27 пострадавших, передает ТАСС.

    Спецслужбы Иордании продолжают поиски террористов. В Аммане и других городах усилены меры безопасности, сообщает Al Mamlaka.

    Нападение на церковь Святого Георгия в провинции Эль-Карак произошло в пятницу во время похорон. Трое вооруженных людей открыли стрельбу по собравшимся, в результате чего 34 человека получили ранения.

    Король Иордании Абдалла II посетил пострадавших и пообещал жестко ответить на действия террористов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при стрельбе в иорданском Хмуде. Группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам церкви в провинции Эль-Карак.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Вооруженные группы перекрыли трассу Дамаск – Сувейда

    Al-Ekhbariya: Вооруженные группы перекрыли трассу между Дамаском и Сувейдой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования заблокировали движение гражданского транспорта на автомобильной трассе, соединяющей сирийскую столицу Дамаск с южной провинцией Сувейда.

    Незаконные вооруженные формирования закрыли проезд для гражданского транспорта по автомобильной трассе между Дамаском и южной провинцией Сувейда. Блокировка движения произошла на контрольно-пропускном пункте Умм-эз-Зейтун, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Ekhbariya.

    Несколько дней назад боевики на этом же КПП не пропустили около 100 государственных служащих, которые направлялись на работу на север провинции, сообщает сирийское агентство SANA. Губернатор Сувейды Мустафа аль-Баккур ранее заявлял, что местные жители продолжают страдать от действий неподконтрольных правительству группировок.

    Для урегулирования ситуации власти Сирии приняли дорожную карту, которая предусматривает размещение на трассе Дамаск – Сувейда подразделений внутренних сил безопасности. Обострение кризиса в регионе произошло летом 2025 года на фоне вооруженных столкновений между местными русскими формированиями и бедуинскими племенами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о нанесении ударов по военным объектам на юге Сирии для защиты друзского населения.

    Кроме того, возобновились столкновения между друзами и ополченцами арабских племен на юге страны.

    Также представитель МВД в переходном правительстве Сирии Нуреддин аль-Баба сообщил о прекращении боестолкновений в городе Эс-Сувейде.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Анонсирован визит президента Ирана в Москву

    Президент Ирана Пезешкиан стал участником саммита ФСЭГ в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан приедет в Москву 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщили в посольстве Исламской Республики в России.

    Восьмой саммит ФСЭГ пройдет под председательством президента России Владимира Путина. Участники мероприятия, включая страны-наблюдатели и гостей, обсудят стратегические направления развития мирового рынка энергоресурсов и природного газа, передает ТАСС.

    В посольстве Ирана также отметили, что саммит станет возможностью подчеркнуть важность дальнейшего сотрудничества между странами – производителями газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский посол Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече в Москве обсудит с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

    В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал визит иранского президента в Россию на следующей неделе.

    До этого Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с Путиным.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии отложили до следующего года

    ТАСС: Проведение музыкального конкурса «Интервидение» перенесли на 2027 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение», который должен был пройти в Саудовской Аравии в 2026 году, не состоится из-за комплекса различных обстоятельств.

    Организовать мероприятие в этом году не представляется возможным, поэтому проведение конкурса предложено перенести на 2027 год, передает ТАСС.

    Еще летом поступала информация, что организация музыкального состязания находится под вопросом и точных гарантий его проведения нет.

    При этом власти Саудовской Аравии до сих пор не делали публичных заявлений о сроках и составе участников конкурса.

    Что Эр-Рияд примет «Интервидение», было объявлено на финале конкурса в 2025 году в Москве. Тогда в мероприятии приняли участие представители более 20 стран, включая все государства БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о гарантированном проведении конкурса в 2026 году.

    Летом Министерство иностранных дел подтвердило планы по организации международного мероприятия на Ближнем Востоке.

    Весной Швыдкой заявил об отсутствии у Эр-Рияда причин для отмены музыкального события.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН

    Президент Турции Эрдоган призвал изменить состав Совета Безопасности ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН для его превращения в более справедливый и инклюзивный орган.

    В послании по случаю Дня Организации Объединенных Наций турецкий лидер подчеркнул, что государствам необходимо решительно отстаивать принципы Устава ООН и поддерживать реформы, направленные на повышение эффективности основных органов, передает ТАСС.

    «В связи с этим особую значимость приобретает преобразование СБ ООН в более справедливый и инклюзивный орган, способный отвечать чаяниям международного сообщества», – заявил Эрдоган.

    По его словам, значимость миссии ООН возросла из-за глобальных вызовов, таких как войны, нищета и кризис в секторе Газа, унесший жизни более 74 тыс. человек. Ранее турецкий лидер неоднократно призывал к отмене права вето в Совбезе, отказу от института постоянного членства и усилению полномочий Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неэффективности международных механизмов в отношении ситуации в секторе Газа.

    Также он указал на необходимость отмены права вето в Совете Безопасности ООН.

    Кроме того, турецкий лидер отметил неспособность организации справляться с возложенными на нее задачами.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Президент Греции осудил теракт в православной церкви в Иордании

    Греция осудила унесшее жизни восьми человек нападение на церковь в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Греции Константинос Тасулас выразил соболезнования патриарху Иерусалимскому Феофилу III в связи с террористическим нападением на православную церковь в Иордании.

    Глава государства подчеркнул, что Афины выражают поддержку христианским общинам Ближнего Востока и категорически осуждают идеи фанатизма, направленные против ценности человеческой жизни, передает ТАСС.

    «Осуждение и пресечение терроризма во всех его проявлениях, где бы он ни имел место, должны быть непоколебимыми, непрерывными и практическими», – заявил Тасулас.

    Нападение на церковь Святого Георгия в провинции Эль-Карак произошло в пятницу во время похорон. Трое боевиков открыли стрельбу, в результате чего погибли восемь человек и 34 получили ранения. Король Иордании Абдалла II навестил пострадавших в больницах и пообещал жестко ответить на теракт.

    Поиск преступников продолжается. Как сообщил канал Al Mamlaka, иорданским спецслужбам пока не удалось задержать членов террористической ячейки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство здравоохранения Иордании сообщило о гибели восьми человек в результате нападения на православную церковь.

    В пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по находившимся в храме провинции Эль-Карак людям.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    Москва осудила нападение на православную церковь в Иордании

    МИД осудил теракт в православной церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия решительно осуждает совершенный в Иордании террористический акт, нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия, заявило Министерство иностранных дел.

    МИД России выразил соболезнования руководству и народу Иордании, а также родным и близким погибших в результате теракта в храме, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    «Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, явно нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия. Считаем недопустимым посягательства на религиозные объекты и их посетителей. Подтверждаем неизменную солидарность с дружественной нам Иорданией в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех их проявлениях», – заявили в министерстве.

    Накануне на западе Иордании в губернаторстве Керак было совершено вооруженное нападение на участников поминальной церковной службы в деревне Хаммуд. По предварительным данным, семь человек погибли, еще 40 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по находившимся в храме провинции Эль-Карак людям.

    В субботу Министерство здравоохранения Иордании сообщило о гибели восьми человек в результате нападения на православную церковь.

    В тот же день президент Греции Константинос Тасулас выразил соболезнования патриарху Иерусалимскому Феофилу III в связи с произошедшим.


    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    В МИД исключили перенос второго конкурса «Интервидение» из Саудовской Аравии

    Москва и Эр-Рияд продолжили обсуждение дат проведения конкурса «Интервидение»

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о переносе второго международного музыкального конкурса «Интервидение» в другую страну не рассматривается, заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

    Эр-Рияд подтверждает готовность принять у себя второй международный музыкальный конкурс «Интервидение», передает РИА «Новости».

    «Вопрос о переносе конкурса «Интервидение» в другую страну не рассматривается. Фонд «Традиции искусства» – российский организатор конкурса – продолжает переговоры с партнерами из Саудовской Аравии о его проведении в этой стране», – заявил Алимов.

    Замглавы МИД добавил, что конкретные сроки проведения музыкального мероприятия в настоящее время активно обсуждаются. По его словам, обо всех заслуживающих внимания новостях фонд будет своевременно информировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу журналисты сообщили о якобы отмене музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии в 2026 году из-за комплекса различных обстоятельств. В начале месяца замглавы МИД России Александр Алимов допустил проведение детского конкурса «Интервидение» в 2027 году. Летом организаторы на фоне слухов о возможном переносе или отмене события подтвердили организацию мероприятия на территории арабского королевства.

    Комментарии (0)
    Главное
    Беспилотник атаковал логистический центр Ozon в Омске
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    Комбрига ВСУ лишили должности после расстрела операторов беспилотников
    Эвакуация дипломатов США с Ближнего Востока прошла в обстановке хаоса
    Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле
    Глава киевского режима вспомнил русский язык во время интервью ABC
    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

    Перейти в раздел

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США

    Брюссель пытается закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса. Европейские лидеры боятся остаться в геополитической изоляции после возможной трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Китая. Если Брюсселю удастся войти в пул главных переговорщиков, то в чем будет заключаться его тактика? И какую позицию европейского представителя сочтет конструктивной Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации