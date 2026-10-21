Участник «Времени героев» стал замглавы департамента в Новосибирской области

Tекст: Вера Басилая

В июне 2025 года Герой России, кавалер ордена Мужества Егор Захаров стал участником второго потока программы «Время героев». По словам Захарова, одним из ключевых направлений его работы на новом посту станет взаимодействие с молодежными организациями и развитие патриотического направления.

«Новосибирская область – мой родной регион. Поэтому новая должность для меня – это продолжение служения и особая ответственность перед жителями региона и прежде всего перед молодыми ребятами», – заявил Егор Захаров.

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что программа открывает бойцам новые возможности служения Отечеству на гражданском поприще. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавил, что участники специальной военной операции способны решать важные государственные задачи по развитию региона и страны.

Ранее состоялось более 120 назначений участников программы. Так, 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва, еще ряд участников готовится к переходу на новые места работы.

Ранее кавалер трех орденов Мужества Жаркин стал врио зампреда правительства Приморья.

В конце прошлого года в России подвели итоги программы «Время героев» в 2025 году.