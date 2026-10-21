Михалков перечислил усвоенные от родителей истины

Михалков назвал три перенятые от родителей истины

Tекст: Дарья Григоренко

Михалков написал в Telegram-канале «Бесогон», что в день рождения всегда вспоминает своих родителей. Он перечислил три великие истины, которые передала ему мать.

Первой он назвал фразу «Значит, так надо», всю глубину которой он осознал только со временем.

Вторая истина заключается в том, чтобы не спрашивать у Бога «за что», а спрашивать «зачем». «Потому что когда мы спрашиваем «за что», мы ищем причину и виноватого, а когда спрашиваем «зачем», ищем выход из положения», – пояснил он.

Третья истина – брать немного меньше того, на что, как кажется, имеешь право.

Михалков также подчеркнул важность гармонии, которую мама старалась воспитать в детях. Гармония, по его словам, достигается, когда желания человека совпадают с его возможностями. Кроме того, режиссер назвал воспитание ребенка формированием иммунитета к окружающему миру, основанного на корневой системе семьи, дома и страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Михалков заявил о невозможности культурного диалога с Западом.