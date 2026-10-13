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Представитель певицы Успенской отвергла обвинения визажиста
PR-директор певицы Успенской отвергла обвинения в унижении команды
PR-директор певицы Любови Успенской Мария назвала бредом заявления визажиста Алима Сакалова, что артистка бросила свою команду в Саратове.
PR-директор Любови Успенской Мария ответила на обвинения ее визажиста Алима Сакалова. Стилист заявлял ранее, что артистка бросила его и других членов команды в Саратове.
«Это все полный бред. Любовь будет комментировать эту ситуацию самостоятельно, когда будет к этому готова», – заявила представитель артистки «Газете.Ru».
Ранее визажист Алим Сакалов обвинил Успенскую в том, что она бросила свой коллектив в Саратове. По его словам, команда также подвергалась оскорблениям и унижениям со стороны певицы.
Скандал начался после отмены концерта исполнительницы в Саратове. Сама Успенская объясняла срыв выступления плохой организацией логистики, из-за которой время в пути между городами увеличилось с двух до шести часов, однако Сакалов утверждал, что условия были отличными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе певицу Любовь Успенскую украинские власти назвали угрозой для государства.