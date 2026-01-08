Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.8 комментариев
Юрий Колокольников получил номинацию Actor Awards за «Белый лотос»
Юрий Колокольников вошел в номинанты Actor Awards за роль в «Белом лотосе»
Российский актер Юрий Колокольников номинирован на престижную американскую премию Actor Awards в составе коллектива сериала «Белый лотос», вышедшего в финал телевизионной категории.
Российский актер Юрий Колокольников вошел в число номинантов престижной американской премии Actor Awards в составе актерского коллектива сериала «Белый лотос», передает ТАСС.
Коллектив сериала отмечен в телевизионной категории «лучший актерский состав в драматическом сериале». В пресс-релизе организаторов подчеркивается, что номинация стала частью 32-й ежегодной церемонии.
Среди претендентов на награду в кинокатегории за «лучшую мужскую роль» – Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Майкл Бакари Джордан и Джесси Племонс.
На премию за «лучшую женскую роль» выдвинуты Джесси Бакли, Роуз Бирн, Кейт Хадсон, Чейз Инфинити и Эмма Стоун.
Церемония награждения состоится 1 марта 2026 года в Лос-Анджелесе. Actor Awards – известная телевизионная премия, которая отмечает исключительно актерские работы в кино и на телевидении. Победители определяются голосованием членов профсоюза SAG-AFTRA, который объединяет более 160 тыс. артистов. Премия проводится ежегодно с 1995 года и насчитывает 15 номинаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в шорт-лист премии «Оскар» 2026 попали 17 фильмов, созданных с участием россиян.
Напомним, в прошлом году российский актер Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, не получил награду, она досталась Кирану Калкину. Однако американский актер Роберт Дауни – младший похвалил российского актера Юру Борисова за его роль в фильме Шона Бэйкера «Анора» во время церемонии награждения премии «Оскар».