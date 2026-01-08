Сикорский: Украина решила перенести в Польшу часть производств БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Сикорского, это решение принято в ответ на очередной, сорок восьмой по счету, транш военной помощи, который Польша передает Украине, передает ТАСС.

Глава польского МИД уточнил: «Мы сейчас передаем Украине 48-й транш военной помощи, Украина в ответ перемещает часть своих производств БПЛА в Польшу». Кроме того, Варшава намерена направить часть европейских кредитов, полученных на вооружение, для реализации совместных проектов с Киевом в сфере военных технологий.

Договоренность об обмене опытом в области БПЛА между двумя странами была достигнута на фоне инцидента, произошедшего ночью 10 сентября, когда в воздушное пространство Польши проникло более 20 неидентифицированных беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что ряд стран стал придерживать поставки ракет ПВО для Украины.

Польша, Германия и Норвегия оказали совместные усилия для закупки для Украины противоракет к комплексам Patriot на сумму 500 млн долларов в рамках программы PURL.