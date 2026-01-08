Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.7 комментариев
Сикорский: Украина решила перенести в Польшу часть производств БПЛА
Украина переносит часть производственных мощностей по выпуску беспилотников в Польшу, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVP World.
По словам Сикорского, это решение принято в ответ на очередной, сорок восьмой по счету, транш военной помощи, который Польша передает Украине, передает ТАСС.
Глава польского МИД уточнил: «Мы сейчас передаем Украине 48-й транш военной помощи, Украина в ответ перемещает часть своих производств БПЛА в Польшу». Кроме того, Варшава намерена направить часть европейских кредитов, полученных на вооружение, для реализации совместных проектов с Киевом в сфере военных технологий.
Договоренность об обмене опытом в области БПЛА между двумя странами была достигнута на фоне инцидента, произошедшего ночью 10 сентября, когда в воздушное пространство Польши проникло более 20 неидентифицированных беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что ряд стран стал придерживать поставки ракет ПВО для Украины.
Польша, Германия и Норвегия оказали совместные усилия для закупки для Украины противоракет к комплексам Patriot на сумму 500 млн долларов в рамках программы PURL.