Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги
В аэропорту Калуги временно приостановлены полеты воздушных судов, сообщила Росавиация.
Росавиация сообщила в Telegram о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуга (Грабцево). Ведомство подчеркнуло, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения были повторно введены аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское), но затем Росавиация проинформировала о снятии ограничений в столичном регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропортах Саратова (Гагарин), Волгограда и Пензы также временно ввели ограничения на взлет и посадку самолетов.