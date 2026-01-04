Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили 1 млрд рублей
За четыре дня с начала проката сказочный фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.
С 1 января 2026 года картину уже посмотрели свыше 1,8 млн зрителей, передает Ura.ru. По данным системы, в первые сутки фильм принес более 226 млн рублей, а предпродажи составили почти 184 млн рублей.
Создатели подчеркивают, что это не пересъемка советского фильма, а самостоятельная версия, объединившая мотивы сказки Карло Коллоди и «Золотого ключика» Алексея Толстого. По словам режиссера Игоря Волошина, сценарий соединяет два источника и предлагает современное прочтение, понятное и интересное новой аудитории, включая детей.
Главную роль Буратино при помощи технологии «захвата движения» исполнила Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину – Анастасия Талызина, а Артемона – Марк Эйдельштейн. Роль Карабаса Барабаса исполнил Федор Бондарчук, Лису Алису – Виктория Исакова, кота Базилио – Александр Петров, черепаху Тортиллу – Светлана Немоляева.
Музыку к фильму написал Алексей Рыбников, автор оригинального саундтрека 1975 года, вместе с сыном Дмитрием, обновив и переаранжировав знакомые мелодии. Особое внимание команда уделила финальной сцене, в которой участвовали более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию ставил Владимир Варнава.
Ранее сообщалось, что «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей.