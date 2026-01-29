Кремль спросили о соглашении с Киевом об энергетическом перемирии

Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана

Tекст: Валерия Городецкая

Информацию о личности преступника подтвердил его бывший сослуживец Ярослав Нищик, который служил с Русиновым в 158 и 198 батальонах, пишет издание «Страна». По словам Нищика, Русинов был списан из армии после начала спецоперации на Украине по состоянию здоровья.

Нищик заявляет, что Русинов участвовал в событиях на Майдане в 2014 году. «В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем», – написал он, напомнив о событиях 20 февраля 2014 года, когда майдановцы атаковали автобусы с крымскими антимайдановцами.

Кроме того, Нищик рассказал, что Русинов поджег автомобиль депутата Корсунского горсовета Сторожука из-за личного конфликта. Именно за это преступление полиция и приехала его задерживать. Однако Русинов устроил силовикам засаду, в результате которой погибли четыре сотрудника правоохранительных органов, прежде чем преступник был ликвидирован.

Напомним, в Черкасской области на Украине подозреваемый в преступлении открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, убив четверых стражей порядка.