Кремль спросили о соглашении с Киевом об энергетическом перемирии
Кремль не комментирует сообщения о якобы достигнутых договоренностях с Киевом об энергетическом перемирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что не может прокомментировать сообщения прессы о якобы достигнутом энергетическом перемирии с Киевом, передает ТАСС.
«Нет, я не могу пока это комментировать», – заявил Песков.
Ранее Песков заявил, что главным приоритетом Москвы является достижение гарантированного и устойчивого долгосрочного мира на Украине, а не только временное перемирие.