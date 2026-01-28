Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Фицо опроверг публикацию Politico о якобы тревоге за состояние Трампа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг публикацию издания Politico о якобы высказанной им обеспокоенности состоянием президента США Дональда Трампа.
Фицо в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) опроверг публикацию издания Politico, передает РИА «Новости».
Фицо отметил, что не выступал на саммите, прошедшем на прошлой неделе в Брюсселе, и не обсуждал ни с кем из европейских лидеров детали своей встречи с Трампом, даже неформально. Он подчеркнул, что подобные сообщения направлены на создание негативного фона вокруг существующих конструктивных отношений Словакии с разными странами.
По мнению премьера, издание Politico считает борьбу за независимость, национальные интересы и собственное мнение преступлением, поэтому регулярно критикует его. Фицо также добавил, что становится «любимцем» подобных публикаций из-за своей позиции.
Как сообщало издание Politico, премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы заявил, что был шокирован психологическим состоянием президента США Дональда Трампа после их разговора.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ