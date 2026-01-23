Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Директор Юрия Антонова опроверг слухи о завершении артистом карьеры
Сообщения о том, что народный артист России Юрий Антонов прекращает концертную деятельность и сокращает количество выступлений из-за проблем со здоровьем, не соответствуют действительности, сообщил концертный директор артиста.
Сообщения о завершении концертной деятельности народного артиста России Юрия Антонова не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».
Концертный директор музыканта опроверг информацию о сокращении количества выступлений артиста из-за проблем со здоровьем.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что Антонов якобы отказывается от больших сольных концертов по состоянию здоровья. Однако директор артиста назвал эти утверждения «придумками нечистоплотных журналистов».
Юрий Антонов – известный советский и российский композитор и исполнитель. Он родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте, а музыкальное образование получил в Молодечненском музыкальном училище. За карьеру Антонов выпустил примерно 30 пластинок и компакт-дисков, общий тираж которых превысил 48 млн экземпляров. Среди его самых известных песен: «Крыша дома твоего», «Поверь в мечту», «Долгожданный самолет», «От печали до радости» и «Лунная дорожка».
