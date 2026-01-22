  • Новость часаМакрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Датские либералы обожгутся на российском посольстве
    ФРГ высылает сотрудника посольства России
    Во Франции задержали мужа и подругу основательницы SOS Donbass
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    МИД рекомендовал россиянам временно отложить поездки в Иран
    Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания
    Газпром объяснил подорожание газа в Европе
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    5 комментариев
    22 января 2026, 18:57 • Новости дня

    Поэтесса Полозкова объявлена в розыск в России

    Поэтесса Полозкова объявлена в розыск в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел России объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову (внесена в перечень экстремистов и террористов).

    Информация о розыске поэтессы появилась в базе розыска ведомства с пометкой «разыскивается по статье УК», передает ТАСС.

    В базе не уточняется, по какой именно статье ведется розыск.

    В прошлом году Полозкова была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    В ноябре МВД объявило в розыск журналистку «Дождя» (организация внесена в список СМИ-иноагентов) Валерию Ратникову (признана иноагентом в России).

    21 января 2026, 19:48 • Новости дня
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Возможность смотреть YouTube случайно появилась у части абонентов «Билайн» из-за тестирования нового сервиса внутри сети.

    Возможность просмотра YouTube без использования VPN, которая появилась у части абонентов «Билайна», была результатом тестирования нового сервиса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). В компании пояснили: «Сервис проходил тестирование в закрытом режиме, однако на одном из этапов он стал временно доступен для части клиентов в коммерческой сети. После этого доступ был закрыт».

    Ранее некоторые абоненты заметили, что в приложении «Мой Билайн» на тарифе «План Б» появилась опция просмотра видеохостинга YouTube без VPN. Пользователи могли смотреть видео непосредственно внутри сервиса оператора, при этом само приложение YouTube оставалось недоступным.

    В «ВымпелКоме» уточнили, что оператор продолжает работы по настройке сервиса. В компании отметили, что возможность может быть видна некоторым клиентам, однако официальное объявление о запуске появится только после завершения тестирования и стабилизации работы сервиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр мониторинга Роскомнадзора провел проверку доступности YouTube в России. Специалисты подтвердили недоступность видеохостинга на территории страны.

    Комментарии (9)
    22 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной

    Юрист Кудряшов: Лурье может взыскать с Долиной 5 млн рублей за судебные издержки

    Юрист оценил сумму судебных издержек по иску Лурье к Долиной
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полина Лурье сможет взыскать с Ларисы Долиной до 5 млн рублей за судебные издержки, сообщил юрист Александр Кудряшов.

    Окончательную сумму определит суд после анализа представленных доказательств и обстоятельств дела, отметил он, передает «Газета.Ru».

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что новый иск к певице будет подан в течение 10 дней. Точная сумма, которую планирует получить Лурье, пока неизвестна, однако Кудряшов отметил, что речь идет о нескольких миллионах рублей.

    «Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь, сложности дела – включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам», – сообщил юрист.

    Он добавил, что в связи с крупной суммой иска, превышающей 100 млн рублей, и необходимостью множества процессуальных действий сумма взыскания может составить от 1 млн до 5 млн рублей.

    В понедельник квартира Долиной официально перешла Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках.

    Комментарии (3)
    22 января 2026, 10:50 • Видео
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 16:54 • Новости дня
    Der Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
    Der Spiegel: ФРГ высылает сотрудника посольства России
    @ Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии приняли решение выслать сотрудника посольства России, сообщают немецкие СМИ.

    По данным Der Spiegel, высылке подлежит заместитель военного атташе, которого подозревают в работе на российские спецслужбы, передает ТАСС. МИД Германии проинформировал об этом посла России Сергея Нечаева.

    Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов с момента уведомления. В публикации подчеркивается, что речь идет о шагах, связанных с подозрением в шпионаже.

    Как отмечает издание, перед этим в Берлине была задержана женщина с двойным гражданством Германии и Украины, ее подозревают в шпионаже в пользу России.

    Ранее Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 17:24 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию

    Глава МИД Швейцарии Кассис анонсировал визит в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что собирается посетить Россию в рамках председательства страны в ОБСЕ, не уточнив дату визита.

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил о намерении лично посетить Россию в этом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал RTS. Кассис уточнил, что визит состоится в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Точная дата поездки пока не называется.

    Кассис также сообщил, что планирует поездки в Киев и Вашингтон по линии ОБСЕ. Министр отметил, что главной целью ОБСЕ остается прекращение военного конфликта на Украине, и заявил: «Крайне важно, чтобы если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов».

    Ранее о подобных планах Кассиса сообщал глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Издание Temps писало, что приоритетными направлениями для визитов главы МИД стали Киев, Тбилиси и Москва в феврале этого года. О намерении совершить поездки было сообщено 57 странам-участникам на встрече в Вене в сентябре.

    Последний визит Кассиса в Россию состоялся в 2019 году. В том же году Москву посещал и бывший президент Швейцарии Ули Мауэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николя Бидо заявил, что Россия и все страны ОБСЕ будут приглашены на конференцию по кибербезопасности в Цуге в Швейцарии в конце сентября 2026 года.

    До этого в сентябре 2025 года Сергей Лавров на встрече с Кассисом отметил утрату Швейцарией статуса нейтрального посредника.

    А в 2024 году Лавров разъяснял Иньяцио Кассису, что так называемая формула Зеленского предусматривает капитуляцию России, выплату репараций и трибунал, а Берну не позволят отойти от этих условий.

    Комментарии (5)
    22 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Handelsblatt: Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии попытался привлечь внимание США к «угрозе» со стороны России, пишет Handelsblatt.

    «Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», –  цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    26 комментариев

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    Комментарии (3)
    21 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Минтранс России допустил восстановление законсервированных иностранных самолетов
    Минтранс России допустил восстановление законсервированных иностранных самолетов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти обсуждают возможность возвращения к эксплуатации ранее законсервированных иностранных самолетов при соблюдении стандартов безопасности.

    Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин сообщил журналистам о рассмотрении варианта восстановления иностранных законсервированных самолетов, передает ТАСС.

    Он отметил заметный технологический прогресс российских компаний в сфере обслуживания иностранных воздушных судов.

    «У нас очень серьезный технологический рывок совершили компании с точки зрения создания системы сервиса и обслуживания иностранных самолетов. Если они смогут что-то делать, соблюдая при этом требования безопасности, конечно, будем рассматривать и такие варианты», – подчеркнул Никитин.

    Вопрос о возможности восстановления законсервированных иностранных самолетов был задан в ходе общения министра с прессой.

    Решение будет приниматься с учетом соблюдения всех необходимых требований безопасности и возможностей российских специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала зарубежную премьеру самолетов Ил-114-300 и SJ-100 на выставке Wings India 2026.

    Минтранс заявил, что инициатива об унификации ручной клади может затруднить правила для путешественников.

    Комментарии (13)
    22 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области

    Член ОП Григорьев: Массовое убийство мирных жителей курского приграничья – преступление по национальному признаку

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Людей, которые оставались в оккупированных селах Курской области, ВСУ расстреливали в большом количестве и в их действиях не было какой-либо логики, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев. О том, что после вторжения ВСУ в Курскую область в массовых захоронениях нашли тела более 500 человек, сообщила ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    «Мы заходили в освобожденные населенные пункты Курской области сразу за российской армией и фиксировали преступления ВСУ», – рассказал участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП), председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он подтвердил массовые захоронения, а также поделился рассказами выживших в оккупации жителей региона. Эти свидетельства вошли в книгу Григорьева «Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике». «ВСУ вели неизбирательные обстрелы населенных пунктов, но зачастую намеренно били по гражданским объектам, в том числе по больницам, храмам. В результате обстрелов погибали люди», – отметил собеседник.

    «Некоторые пытались бежать, покинуть курское приграничье самостоятельно. Боевики стреляли по ним из стрелкового оружия, «охотились» на них с помощью дронов. Те, кому удалось выбраться, потом рассказывали: «Мы смотрим в глаза украинскому солдату, а он смотрит на нас и видит, что в машине женщина и дети, но поднимает автомат и начинает стрелять», – добавил член ОП.

    «Людей, которые оставались в оккупированных селах, ВСУ расстреливали в большом количестве. В их действиях не было какой-либо логики. Более того, любое неосторожное слово или просто плохое настроение украинского военного могло привести к этим убийствам, – указал Григорьев. – При этом боевики под угрозой расстрела заставляли курян давать разнообразные интервью, выражать благодарность украинцам».

    По его мнению, речь идет о геноциде в Курской области. «Это не просто массовое убийство мирных жителей, а массовое убийство по национальному признаку. Причем, противник это не скрывал. Они прямо говорили, что ненавидят русских и поэтому подвергали людей тотальному террору», – подчеркнул Григорьев.

    Эксперт указал, что это подтверждает и заявление нового главы украинского минобороны Михаила Федорова о цели убивать 50 тыс. россиян в месяц. «Все это направлено не только против русских солдат, но и в целом против русских, в том числе тех, которые являются гражданами Украины. Тех, кто не поддерживал режим, мучили и убивали начиная с 2014 года. Они для киевских властей такие же враги, как и русские в России», – детализировал собеседник.

    «У нас множество показаний людей, которые приводят следующие слова украинских боевиков: «Будем отходить, не оставим камня на камне, а вас всех расстреляем». И, как видим, так они действуют во многих населенных пунктах при отходе. Лучшим ответом станут успехи российских Вооруженных сил», – заключил член ОП.

    О том, что в Курской области обнаружили массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион, сообщила на этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что были задействованы все доступные ресурсы, чтобы люди могли найти своих близких и родных, которые пропали без вести.

    В базу пропавших без вести были внесены имена 2 173 человек. «Из них 1 378 найдены, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибли», – уточнила омбудсмен.

    Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В конце апреля 2025 года глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.

    Сейчас российские военные продолжают выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. Но противник продолжает предпринимать попытки нанести ущерб российским регионам. Так, например, накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ 20 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам. Кроме того, сбито 13 вражеских беспилотников.

    При этом на Украине чиновники не сдерживают своей русофобии. Новый украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц. В Кремле отметили, что обратили внимание на заявление, но в нем нет ничего нового. «Специальная военная операция продолжается», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментарии (4)
    21 января 2026, 21:07 • Новости дня
    Путин призвал включить отделку в проектную документацию домов

    Путин предложил включить параметры отделки в проекты новостроек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством поднял вопрос о необходимости предусматривать параметры отделки при проектировании многоквартирных домов.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность обязательного включения параметров отделки в проектную документацию для новых многоквартирных домов, передает ТАСС. Он обратился с этим вопросом к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину на совещании с членами правительства.

    Глава Минстроя поддержал инициативу Путина. По словам Файзуллина, введение таких требований является своевременной мерой, которая поможет повысить качество жилья и позволит гражданам экономить средства на самостоятельной отделке квартир.

    Путин подчеркнул, что параметры отделки должны быть четко прописаны в проектной документации для всех новостроек, чтобы избежать разночтений и повысить стандарты строительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на совещании президент России заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    А в декабре президент поручил правительству не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года.


    Комментарии (3)
    21 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Фрагменты тела нашли в Адыгее после атаки ВСУ

    В Адыгее нашли фрагменты тела после удара дрона ВСУ по аулу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ауле Новая Адыгея при разборе завалов после удара БПЛА были обнаружены фрагменты человеческого тела, назначены генетические экспертизы, сообщили власти республики.

    Следователи обнаружили фрагменты человеческого тела при разборе завалов на месте удара беспилотника по аулу Новая Адыгея, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. Он отметил, что для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены специальные генетические экспертизы.

    По словам Кумпилова, экспертизы позволят установить, кому принадлежат обнаруженные останки и точное число погибших. Глава республики выразил соболезнования по факту страшной находки. Ранее на месте удара проводились спасательные работы, а также поиск возможных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 20 января дрон ВСУ атаковал аул Новая Адыгея Тахтамукайского района. В результате происшествия пострадали 13 человек, из которых девять были госпитализированы.

    Повреждения получили фасады и остекление нескольких домов комплекса «Виноград-2», а также 12 многоквартирных домов, некоторые квартиры пострадали значительно. Власти района ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.


    Комментарии (0)
    21 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов

    Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов для безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Сочи временно действуют ограничения на прием и выпуск самолетов по причине обеспечения безопасности полетов.

    Как передает ТАСС, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов в воздушной гавани города.

    В пресс-службе Росавиации подчеркнули, что ограничения касаются как вылетов, так и прилетов всех самолетов.

    «Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в официальном сообщении.

    О сроках снятия ограничений и причинах их введения в ведомстве не уточнили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в двух крупнейших аэропортах Татарстана, Казани и Нижнекамска, ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений с аэропорта Саратова.

    Ограничения на полеты в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика отменили, все они работают в штатном режиме.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 17:38 • Новости дня
    Эксперты объяснили заинтересованность молодежи в построении карьеры в России

    Социолог Абрамов: Молодежь России сегодня стремится быть сопричастной к событиям в стране

    Эксперты объяснили заинтересованность молодежи в построении карьеры в России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Молодежь России смотрит в будущее с оптимизмом и готова участвовать в развитии страны. Этому способствуют системная поддержка студентов, рост патриотизма в моложежной среде и ее вовлеченность в научные, волонтерские и другие проекты. Дополнительным фактором стало создание в вузах центров по трудоустройству, благодаря чему большинство выпускников связывают свое будущее с Россией. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Горизонты возможностей: как молодежь создает образ будущего России».

    «Будущее России создается руками молодежи. Ключевую роль в формировании современного патриотического мировоззрения студентов сыграл проект «Основы российской государственности». Патриотизм среди молодежи стал реальной, а не декларативной силой. Поднятие флага, специальная военная операция, примеры героизма среди сверстников – это повседневная реальность современной России», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Системообразующую роль в поддержке студентов играет президент Владимир Путин. Это выражается в конкретных инициативах: учреждении 25 января Днем российского студенчества, запуске масштабных программ по развитию вузовской инфраструктуры», – напомнил он. «Молодежная политика – абсолютный приоритет государства. Особое значение имеют кадровые проекты, где молодые люди демонстрируют свои знания и способности, получая путевку в профессиональную жизнь», – добавил спикер.

    Артемий Киселев, и.о. исполнительного директора движения «Волонтеры Победы», обратил внимание на рост исторической грамотности: «Путин не раз отмечал, что патриотизм и гордость за страну рождаются из знания ее истории, географии и культуры. Если 20 лет назад молодежь обвиняли в незнании, то сегодня картина иная. «Волонтеры Победы» ведут масштабную работу по этим направлениям, и главный вывод – молодежь сама стала лидером этих позитивных изменений».

    О росте оптимизма среди молодежи сообщил Константин Абрамов, гендиректор Фонда содействия изучению общественного мнения: «Согласно последним исследованиям в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», в перспективы саморазвития в России верит 86% молодых людей. Сегодня каждый из них стремится быть сопричастным к событиям в стране. Студенты будут все активнее участвовать в формировании патриотической повестки».

    Эксперт также отметил важность ранней профориентации: «В вузах идет серьезная работа по знакомству учащихся с потенциальными работодателями. По итогам прошлогоднего опроса на платформе «Неравнодушный человек», 45% студентов заявили, что такие встречи проходят прямо в учебных заведениях. Практика стала ключевым фактором в понимании будущей карьеры. Во всех университетах созданы подразделения, помогающие с трудоустройством после выпуска. Сейчас 57% студентов уверены, что легко найдут работу, причем абсолютное большинство ориентированы на построение карьеры в России».

    Об успехах в науке и образовании рассказал Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ: «Будущее страны – в руках творческой, активной молодежи, которая формирует образ завтрашнего дня. Достижения молодых ученых будут определять развитие России. Так, российские школьники в 2025 году завоевали 44 золотые медали на международных олимпиадах по химии, биологии, физике и математике, что вывело страну на третье место в мире. Россия сохраняет позиции в авангарде технологического прогресса, опираясь на мощную научную базу и кадровый потенциал. Признанием этого служит, в частности, пятое место в мире по количеству научных публикаций на русском языке».

    Директор института биомедицинской инженерии МИСИС Федор Сенатов отметил, что словом 2025 года для российских университетов стало «технологическое лидерство»: «Вузы работают на перспективу, создавая решения для «послезавтра». Современная наука развивается командами, поэтому критически важно, что студенты уже сегодня включались в решение реальных научно-технических задач. Также можно уверенно сказать, что студенческая наука в России получает мощную поддержку, и учащиеся это чувствуют, ориентируясь в первую очередь на общественную пользу, а не только на финансовую составляющую».

    В свою очередь Герой России Максим Шоломов рассказал о запросе молодежи на диалог с участниками СВО: «В обществе, и особенно среди студентов, существует запрос на общение с участниками спецоперации, причем инициаторами часто выступают сами молодые люди. Когда человек попадает в зону СВО, ему становится абсолютно ясно, за что мы ведем эту борьбу. Быть частью новой элиты означает служить своему Отечеству».

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 21:42 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине

    Трамп: Стороны конфликта на Украине приблизились к урегулированию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине становится все ближе.

    Такое заявление американский лидер сделал на встрече с представителями бизнеса в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

    «Я думаю, что мы приближаемся к этому», – отметил Трамп, рассуждая о перспективах мирного разрешения ситуации. По его словам, значительный вклад в переговорный процесс вносят его спецпредставитель Стивен Уиткофф и советник Джаред Кушнер, которые, по мнению президента, «отлично справляются» с поставленными задачами.

    Трамп также подчеркнул, что, по его оценке, эскалация конфликта «могла перерасти в мировую войну».

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Напомним, у президента России Владимира Путина запланирована встреча с Уиткоффом 22 января.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 17:54 • Новости дня
    В Калининградской области отметили приток репатриантов из ЕС

    В Калининградской области выросло число репатриантов из Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В последние месяцы фиксируется заметное увеличение числа переселенцев из Германии и других стран ЕС, выбирающих постоянное проживание в Калининградской области, отмечают власти региона.

    Число репатриантов из стран Евросоюза, переезжающих в Калининградскую область, продолжает увеличиваться. Руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута сообщил ТАСС, что особенно заметен поток прибывающих из Германии.

    Как отметил Калькута, речь идет о сотнях человек, и их число постепенно растет. «Я хочу сказать, что есть же и наши соотечественники-иностранцы, которые все равно переезжают сюда на постоянное место жительства. Они измеряются сотнями, условно говоря, <…> но их число растет. Преимущественно они из Германии», – подчеркнул он. По его словам, многие из них ранее были уроженцами Казахстана или других стран, а затем уехали в Германию и сейчас возвращаются обратно.

    Калькута отметил, что возвращающиеся видят лучшие перспективы для себя и своих детей в Калининградской области. Они часто принимают решение о переезде, несмотря на наличие бизнеса за границей, руководствуясь заботой о будущем детей.

    Он добавил, что приток прибывающих отмечается и из Латвии и Литвы, где, по его словам, наблюдается снижение рождаемости и ухудшение положения русскоязычного населения. Часть людей из стран Балтии рассматривают Калининградскую область как привлекательное место для переезда и новой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило план реализации программы содействия добровольному переселению соотечественников на период с 2026 по 2028 год.

    Ранее в Миграционной службе МВД РФ заявили, что в 2025 году более 12,5 тыс. соотечественников за рубежом захотели воспользоваться госпрограммой переселения.

    А уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила расширить понятие «репатриант», включив в него этнически связанных с народами России соотечественников.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о послании Путину с призывом закончить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину заключается в необходимости завершения конфликта на Украине.

    «Конфликт должен закончиться», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о том, каково его послание Путину, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что США надеются на скорейшее завершение конфликта.

    Ранее Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине становится все ближе.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Комментарии (4)
    21 января 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕР пообещала проконтролировать применение отмены моратория на штрафы для застройщиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контроль за тем, как отмена моратория на начисление штрафов и пеней для застройщиков будет применяться на практике, возьмет на себя партия «Единая Россия».

    Председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов подчеркнул, что восстановленные нормы направлены на реальную защиту дольщиков, особенно в судебных и досудебных спорах, сообщается на сайте ЕР.

    «Отмена моратория – это возврат к нормальной, ответственной модели работы строительного рынка. В период антикризисных мер такая поддержка застройщиков была оправдана, но сегодня при стабилизации отрасли и спроса приоритетом должны быть интересы граждан – покупателей жилья», – отметил он.

    Особое внимание будет уделяться обращениям от участников СВО, купивших жилье с использованием льготной ипотеки. Пахомов заверил, что здесь «подход будет максимально жестким: застройщики должны четко исполнять обязательства перед людьми, которые выполняют свой долг перед страной». По каждому обращению будет вестись отдельный контроль с участием региональных властей, надзорных и правоохранительных органов.

    Партия намерена следить за информированием дольщиков о новых условиях и не допускать попыток застройщиков переложить риски на покупателей через дополнительные соглашения или изменение условий договоров. Все подобные случаи будут получать правовую оценку. Пахомов подчеркнул, что отмена моратория стимулирует дисциплину в отрасли и устраняет преимущества у недобросовестных застройщиков.

    Депутат Александр Якубовский добавил, что восстановленные меры ответственности должны реально работать, особенно для социально незащищенных категорий: участников СВО, многодетных семей, граждан, приобретающих единственное жилье. Он заявил, что любые попытки обхода закона будут пресекаться с участием надзорных органов.

    В дальнейшем «Единая Россия» планирует развивать механизмы защиты дольщиков, в том числе финансовые инструменты, которые обеспечат компенсацию гражданам независимо от ситуации с конкретным проектом.

    Комментарии (0)
    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны РФ стали войска беспилотных систем (ВБС). Для привлечения добровольцев-дроноводов им созданы поистине уникальные условия службы – но зато к кандидатам предъявляются и весьма суровые требования. Какие именно и почему именно в ВБС идет столь строгий отбор? Подробности

    Речь Трампа в Давосе оказалась одновременно и хаотической, и пугающей. По крайней мере, если верить западной прессе, присутствующие в зале участники форума были в панике. Что такого сказал им президент Трамп – и почему Европа сама заслужила услышать то, что в итоге услышала? Подробности

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

