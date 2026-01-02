Гол и передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Лос-Анджелесом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала гостевую победу над «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 5:3 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, передает ТАСС. В составе победителей отличились Брэйден Пойнт, который оформил дубль, Энтони Сирелли, Гейдж Гонсалвес и Никита Кучеров.

Кучеров, кроме заброшенной шайбы, отдал две результативные передачи. По итогам 37 встреч текущего сезона он записал на свой счет 20 голов и 37 результативных передач. У «Лос-Анджелеса» забитые шайбы на счету Джеффа Мэлотта, Андрея Кузьменко и Кевина Фиалы.

Отмечается, что Кузьменко также сделал голевой пас. Всего за 34 игры россиянин принес команде 14 очков – 8 голов и 6 результативных передач.

После этой игры «Тампа» уверенно занимает вторую строчку Атлантического дивизиона с 51 очком после 40 матчей, а «Лос-Анджелес» с 41 очком после 39 игр располагается на пятом месте в Тихоокеанском дивизионе. Следующий матч «Тампа» проведет на выезде против «Сан-Хосе» ночью 4 января по московскому времени, а «Лос-Анджелес» дома сыграет против «Миннесоты» в тот же день.

