Сирийская армия развернула подразделения в Эль-Джазире на северо-востоке страны

Подразделения сирийской армии вошли в регион Эль-Джазира, где им предстоит обеспечить безопасность и контроль согласно новому соглашению с курдскими силами.
Сирийская армия развернула свои части в регионе Эль-Джазира на северо-востоке страны для обеспечения безопасности, передает ТАСС.
Оперативное командование вооруженных сил сообщило, что действия происходят в рамках соглашения с курдской коалицией «Силы демократической Сирии».
В сообщении отмечается, что армия начала патрулирование северной части провинции Ракка, плотины на Евфрате и западной части Хасеке.
По информации телеканала Syria TV, конвой сирийских вооруженных сил, включающий сотни единиц техники, пересек реку Евфрат и вошел в Эль-Джазиру.
Новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями было одобрено президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа 18 января. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка переходят под полный контроль переходного правительства Сирии, а армия обеспечивает все пограничные переходы и нефтегазовые месторождения.
Размещение сирийских войск в Ракке началось 17 января после взятия под контроль города Дейр-Хафер на востоке от Алеппо, который покинули формирования СДС. Наступление армии поддержали местные арабские ополченцы, которые заняли штабы и казармы курдских бойцов.
Шейхи племен Эль-Джазиры публично заявили о поддержке законных властей Сирии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сирии и курдское ополчение договорились о немедленном прекращении огня и передаче нефтяных и газовых месторождений под контроль правительства.
Передовые подразделения сирийской армии вошли в центральные районы города Ракка.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Сирии немедленно остановить военную операцию против курдских формирований.