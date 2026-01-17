В европейских СМИ сообщили об отсутствии у Украины инструментов борьбы против России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские атаки на суда стран – партнеров России в Черном море показывают отсутствие у Киева вариантов для противостояния с Москвой. Как отмечено в публикации издания Strategic Culture, такие действия демонстрируют, что Украина пытается использовать косвенные методы, выходящие за рамки военного конфликта, пишут «Известия».

В статье подчеркивается, что удары по объектам и судам партнерских для России стран в Черном море фактически отражают стратегию геополитического саботажа, к которой прибегают западные страны. Анализ ситуации показывает, что прямой военной конфронтации Запад избегает, предпочитая попытки изоляции России через давление на ее союзников.

Несмотря на такие провокации, Россия продолжает поддерживать устойчивое сотрудничество с Турцией, Азербайджаном и странами Центральной Азии. В публикации отмечается, что подобные действия Украины не способны поколебать тесные связи между этими государствами.

Ранее Турция заявила, что Украина потеряла козыри для переговоров и может лишь проводить диверсии против российских танкеров в Черном море.

Также Россия наносит ежедневные удары по портам и транспортной инфраструктуре юга Украины, постепенно отсекая ее от Черного моря, заявил военный корреспондент Александр Коц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того Россия отрезает Украину и от Дуная, выведя из строя ключевой мост на трассе Одесса – Рени, что значительно осложняет поставки военных грузов НАТО и топлива из Румынии.