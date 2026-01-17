  • Новость часаКличко повторно призвал киевлян покинуть город
    Зеленский для Тимошенко оказался хуже Януковича
    Глава Роскосмоса рассказал о старте серийного производства аналога Starlink
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Марина Влади передала личные письма Высоцкому в Росархив
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину
    Польша увеличила ввоз российских удобрений до рекордных объемов
    Макрон объяснил необходимость временно носить солнцезащитные очки
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    17 января 2026, 10:52 • Новости дня

    В европейских СМИ отметили отсутствие у Украины инструментов против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские атаки на суда в Черном море стали свидетельством нехватки у Киева эффективных средств для конфронтации с Москвой, отмечают западные СМИ.

    Украинские атаки на суда стран – партнеров России в Черном море показывают отсутствие у Киева вариантов для противостояния с Москвой. Как отмечено в публикации издания Strategic Culture, такие действия демонстрируют, что Украина пытается использовать косвенные методы, выходящие за рамки военного конфликта, пишут «Известия».

    В статье подчеркивается, что удары по объектам и судам партнерских для России стран в Черном море фактически отражают стратегию геополитического саботажа, к которой прибегают западные страны. Анализ ситуации показывает, что прямой военной конфронтации Запад избегает, предпочитая попытки изоляции России через давление на ее союзников.

    Несмотря на такие провокации, Россия продолжает поддерживать устойчивое сотрудничество с Турцией, Азербайджаном и странами Центральной Азии. В публикации отмечается, что подобные действия Украины не способны поколебать тесные связи между этими государствами.

    Ранее Турция заявила, что Украина потеряла козыри для переговоров и может лишь проводить диверсии против российских танкеров в Черном море.

    Также Россия наносит ежедневные удары по портам и транспортной инфраструктуре юга Украины, постепенно отсекая ее от Черного моря, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того Россия отрезает Украину и от Дуная, выведя из строя ключевой мост на трассе Одесса – Рени, что значительно осложняет поставки военных грузов НАТО и топлива из Румынии.

    16 января 2026, 18:36 • Новости дня
    Проход судов через пролив Дарданеллы наполовину заблокирован
    @ Yoruk Isik/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Движение судов в Дарданеллах приостановлено после того, как сухогруз Boston Beacon с неисправным генератором заблокировал одну из направлений пролива.

    Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции осуществляется только в одну сторону из-за аварии на сухогрузе. В Генеральном управлении береговой охраны Турции сообщили, что движение с юга на север приостановлено с 15.45 мск. В очереди на проход через пролив скопилось около 25 судов, отмечает РИА «Новости».

    Причиной задержки стал сухогруз Boston Beacon длиной 274 метра, следующий под флагом Мозамбика из египетского Порт-Саида в Ялову. На борту судна вышел из строя генератор, что привело к остановке транзита в северном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее грузовое судно Eternal Bright, перевозившее уголь из России в Турцию, буксировали после поломки двигателя рядом с проливом Дарданеллы.

    Турция намерена расширить систему контроля безопасности судоходства на Черном море, сообщил министр транспорта страны Абдюлькадир Уралоглу и пояснил, что турецкая система мониторинга уже контролирует прохождение судов через проливы Дарданеллы.

    Также власти Турции заявили, что будут строго придерживаться положений Конвенции Монтре, регулирующей правила судоходства в Босфоре и Дарданеллах, для поддержания баланса сил и стабильности в Черноморском регионе.

    16 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах

    Три немецких туриста задержаны при незаконном переходе границы Финляндии и России

    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пограничники Финляндии начали проверку в отношении троих немецких путешественников, которые прошли на снегоступах через границу с Россией в Пальякке.

    Пограничная служба Финляндии начала расследование в отношении троих немецких туристов, которые 14 января незаконно пересекли государственную границу между Финляндией и Россией в районе Пальякки в Куусамо, передает ТАСС.

    По данным ведомства, туристы передвигались по территории «из любопытства» и пересекли границу на снегоступах в обоих направлениях. В сообщении уточняется, что на месте инцидента отсутствовало какое-либо заграждение, что позволило путешественникам беспрепятственно перейти границу.

    Финский пограничный комиссар вышел на связь с российским коллегой для обсуждения ситуации. Сейчас расследование продолжается, действия туристов квалифицируются как предполагаемое преступление на государственной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    До этого в Финляндии решили провести автопробег в поддержку открытия границы с Россией.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Купянск в Харьковской области полностью находится под контролем российских войск, несмотря на неоднократные попытки украинских сил вернуть город, сообщил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

    Все районы города Купянск Харьковской области находятся под контролем российских войск, передает ТАСС. Об этом доложил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев министру обороны России Андрею Белоусову во время оперативного совещания. В ходе разговора министр уточнил: «В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?»

    Кузовлев подтвердил, что все районы города полностью контролируются российскими подразделениями, несмотря на неоднократные безуспешные попытки прорыва с украинской стороны. По его словам, Вооруженные силы Украины сохраняют планы наступления на этот участок фронта.

    Генерал отметил, что «наступательная операция, которую противник проводил в декабре, в ноябре, успеха не принесла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» завершает освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    17 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    Дмитриев раскрыл секрет стремления США завладеть Гренландией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В свете климатических изменений последних десятилетий, северные земли, такие как Гренландия, довольно скоро могут лишиться вечной мерзлоты и стать пригодными для жизни, поделился спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Секрет: Гренландия –  это рычаг климатического воздействия. По мере таяния арктического льда потепление ускоряется, а вечная мерзлота высвобождает накопленный углерод (CО2 + метан), запуская каскадные обратные связи, которые приводят к повышению глобальных температур. Северные территории могут стать наиболее пригодными для жизни по мере потепления Земли», – написал он в соцсети Х.

    Напомним, ранее Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова. Потому что Трамп объяснил, зачем ему необходима Гренландия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский усомнился в решимости ЕС защитить Гренландию при силовом сценарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что для президента США международное право не было приоритетом в ситуации с Гренландией.

    16 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    16 января 2026, 16:32 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога в 760 тыс долларов

    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога, позволяющую ей остаться на свободе до передачи денег, также она получила ряд ограничений.

    Киевский суд избрал для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33,3 млн гривен (около 760 тыс. долларов), сообщает ТАСС. Такое решение было озвучено судьей на процессе, который транслировался телеканалом ТСН.

    «Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен», – заявил судья. До фактической передачи денег Тимошенко не будет помещена под стражу. Но деньги она обязана внести в течение пяти дней.

    Согласно условиям, Тимошенко также обязана не покидать пределы Киевской области, сообщать о смене места жительства и работы, воздерживаться от контактов с рядом депутатов и сдать заграничный паспорт. Прокуратура ранее требовала назначить залог в размере 50 млн гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании суда в пятницу Тимошенко обвинила депутата Алексея Копытина в даче показаний против нее по делу о взятке. Также она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины.

    Напомним, лидеру партии «Батькивщина» предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    16 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит

    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит ЕС и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Фрагмент его выступления был опубликован на странице политика в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Орбан заявил: «Они (украинцы. – прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует», цитирует политика РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Евросоюзу пришлось выдать этот кредит Украине из-за нехватки средств в собственном бюджете для поддержки властей в Киеве. По его словам, очевидно, что Украина не сможет вернуть полученные деньги, из-за чего бремя выплат ляжет на плечи стран-членов ЕС.

    По мнению премьер-министра, поэтому для Венгрии, Чехии и Словакии было крайне важно воздержаться от участия в принятии данного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что лидеры Евросоюза зря надеются на победу Украины над Россией. Орбан также отметил, что Киев не получит репараций от Москвы. А в воскресенье Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» из-за просьбы о выделении 800 млрд долларов.

    Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.


    16 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Запад» продолжают активное наступление сразу на четырех направлениях фронта, протяженность которого превышает 320 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев в ходе доклада министру обороны России Андрею Белоусову.

    «Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Кузовлева, в декабре подразделения «Запада» освободили шесть населенных пунктов: Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку и Диброву, а также взяли под контроль более 155 кв. км территории. Сейчас бои идут еще в десяти населенных пунктах, где ведутся действия по их освобождению.

    Ранее Кузовлев доложил Белоусову, что Купянск полностью перешел под контроль российских войск.

    16 января 2026, 20:54 • Новости дня
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    Объявлено о запуске 60 беспилотных «Ласточек» на МЦК
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После 2029 года на Московском центральном кольце планируется запуск 60 полностью беспилотных электропоездов «Ласточка».

    Эти поезда будут оснащены системой автоматического управления четвертого уровня автономности (УА4), подразумевающей полное отсутствие машиниста в кабине и полный переход к автоматизированному движению, передает ТАСС.

    Согласно материалам к выставке в рамках совещания у президента России Владимира Путина, на первом этапе с 2026 по 2029 годы ожидается модернизация 139 электропоездов, которые получат третий уровень автономности – УА3. «В этот период машинист продолжит находиться в кабине и сможет при необходимости взять управление на себя», – говорится в документах.

    В августе 2025 года на МЦК уже был запущен первый поезд «Ласточка» с третьим уровнем автоматизации. В Минтрансе России уточнили, что полностью беспилотную «Ласточку» планируют вывести на линию уже в 2026 году.

    Ранее кабмин анонсировал создание беспилотного грузовика пятого уровня автоматизации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в Москве в 2026 году запустят беспилотное такси.

    16 января 2026, 20:02 • Новости дня
    Баканов: Роскосмос представит Путину систему связи для передачи сигнала на БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России Владимиру Путину систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    Глава корпорации Дмитрий Баканов сообщил, что технология позволит управлять БПЛА даже в тех регионах, где отсутствует покрытие наземных сетей, передает ТАСС.

    «Мы сегодня президенту покажем широкополосную связь, чтобы вне зон покрытия наземных сетей можно было сигнал передавать на беспилотную авиацию», – сообщил Баканов.

    Он уточнил, что проект реализуется за счет частных инвестиций. Это снижает нагрузку на государственный бюджет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников.

    17 января 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что вызвало обрушение фронта на ряде участков у Гуляйполя Запорожской области и продвижение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, противник уже не может контролировать разрозненные отряды, пытающиеся спастись бегством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. В декабре 2025 года штурмовики группировки войск «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Также стало известно, что выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях.


    16 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка с февраля

    Котяков: Маткапитал на первого ребенка увеличится до 729 тыс. рублей с февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер материнского капитала на первого ребенка в России с 1 февраля увеличится более чем на 38 тыс. рублей и составит 729 тыс. рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    «Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей», – заявил Котяков, передает ТАСС. При рождении второго ребенка, если семья уже получала сертификат, размер доплаты составит более 234 тыс. рублей.

    Если семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сможет оформить сертификат на общую сумму 963 тыс. рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как направить маткапитал на образование детей.

    16 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил срочно урегулировать правовой статус роботов-доставщиков.

    Об этом он заявил на совещании, посвященном развитию беспилотных технологий, передает Ura.ru.

    Глава государства отметил необходимость безотлагательно внедрить такие средства автономной доставки в правовое поле, чтобы ускорить их коммерческое использование.

    Поручение касается не только роботов-доставщиков, но и другой беспилотной техники.

    Ранее в Росстандарте сообщили, что в России в 2026 году планируется утвердить стандарты по безопасности и классификации роботов-доставщиков, что позволит начать их легальное использование.

    В ноябре в столице утвердили порядок работы автономных курьеров-роверов.

    В мае прошлого года в Москве освятили робота-доставщика.

    16 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Российских космонавтов наградили медалями NASA

    Маршке вручил медали NASA Рыжикову и Зубрицкому в Звездном городке

    Российских космонавтов наградили медалями NASA
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Звездном городке прошла церемония вручения медалей NASA российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому за участие в миссии МКС-73.

    Вручение медалей российским космонавтам Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому состоялось в Звездном городке, передает ТАСС. Директор пилотируемых программ NASA в России Джей Маршке поздравил экипаж с успешным завершением полета и выразил благодарность их семьям.

    Он отметил, что американские коллеги по экипажу не смогли присутствовать на церемонии, но передали слова признательности. По словам Маршке, ценность совместной работы на борту МКС высоко оценивается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабль «Союз МС-27» с Рыжиковым, Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом вернулся на Землю 9 декабря. Рыжиков и Зубрицкий затем прибыли в Звездный городок для прохождения реабилитации.

    Напомним, МКС в декабре 2025 года впервые за 25 лет приняла сразу восемь кораблей одновременно.


    17 января 2026, 04:50 • Новости дня
    Глава Роскосмоса рассказал о старте серийного производства аналога Starlink

    Баканов сообщил о начале серийного производстве аналога Starlink в 2026 году

    Глава Роскосмоса рассказал о старте серийного производства аналога Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спутник «Зоркий», аналог Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    «Здесь представлен спутник «Зоркий» – это аппарат, который снимает из космоса. И на базе этих съемок создаются цифровые карты, по которым потом передвигаются беспилотные аппараты», – сказал Баканов в эфире «Первого канала».

    Он подчеркнул важность обеспечения связью всех территорий, не покрытых наземными сетями, и для этого есть российская разработка – терминал для широкополосного доступа в интернет из любой точки Земли.

    «Как раз в этом году серийное изготовление уже будет данного оборудования, и к 2027 году будет полностью развёрнута орбитальная группировка данных аппаратов в количестве более 300 штук», – добавил глава Роскосмоса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роскосмос пообещал запустить российский аналог Starlink к 2030 году. Баканов в октябре 2025 года сообщал о запуске российской низкоорбитальной группировки в декабре–январе. В ноябре в России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования EOS-O


