Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили «Украинские новости», в ведомственном ответе на официальный запрос уточняется, что Буданов «оставил себе советников Ермака» и не сделал новых назначений, передает РИА «Новости».

В опубликованном документе говорится, что среди оставшихся внештатных советников офиса – Михаил Подоляк, Сергей Лещенко, Игорь Веремий и Виктория Страхова. Буданов не уволил никого из советников, работавших при его предшественнике, несмотря на смену руководства.

Ранее политолог Лариса Шеслер сообщила газете ВЗГЛЯД, что назначение Кирилла Буданова на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева, а также скажется на переговорном треке.

2 января посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что назначение Буданова на пост главы офиса Владимира Зеленского стало результатом усиленного влияния Лондона на политику Киева.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал назначение Буданова на этот пост «отличным выбором» просроченного президента.