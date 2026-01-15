Генпрокуратура Украины возбудила дело против соратника Навального

Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Генпрокуратура Украины возбудила дело против иноагента и экстремиста Леонида Волкова
Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против Леонида Волкова (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов в России), бывшего соратника Алексея Навального, за высказывания о Денисе Капустине (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), основателе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России).
Волкову вменяется часть 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая ответственность за публичную поддержку спецоперации России и ее участников, передает «Лента.Ру».
Поводом для возбуждения дела стала публикация бывшей сотрудницы ФБК* (включен в реестр организаций-иноагентов в России) Анны Тирон, которая опубликовала фрагменты личной переписки с Волковым в социальной сети Facebook* (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России). В этих сообщениях Волков комментировал предполагаемую ликвидацию Капустина Вооруженными силами России, заявив: «наконец случилась денацификация».
Кроме того, Волков резко высказался о руководителе Главного управления разведки Украины Кирилле Буданове (внесен в список экстремистов и террористов в России), назвав его «гнусным деревенским политтехнологом». Также он охарактеризовал РДК как «клоунское подразделение». Санкция по инкриминируемой статье предусматривает ограничение либо лишение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, в декабре Капустин был уничтожен на Запорожском направлении.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ