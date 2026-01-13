Премьер Чехии Бабиш раскрыл тайные поставки оружия на Украину

Tекст: Денис Тельманов

По словам Бабиша, предыдущий кабинет министров под руководством Петра Фиалы тайно направил Украине вооружение на сумму 17,1 млрд чешских крон, что эквивалентно примерно 822 млн долларов, передает ТАСС.



Бабиш подчеркнул, что эти средства были выделены из чешского бюджета без широкой огласки, а сама операция была максимально засекречена.

Он также отметил, что нынешнее правительство больше не планирует финансово поддерживать поставки вооружения Киеву, но продолжит координировать европейские инициативы по военной помощи для других иностранных партнеров.

Бывший премьер-министр Чехии Фиала подверг критике раскрытие этой информации, заявив, что это может поставить под угрозу безопасность людей и компаний, задействованных в поставках оружия.

Бабиш ранее обещал отменить участие Чехии в так называемой «снарядной инициативе», однако после переговоров в Париже с лидерами «коалиции желающих» изменил свою позицию и поддержал сохранение проекта без финансового вклада со стороны республики.

Инициативу по поставке снарядов Украине поддерживает президент Чехии Петр Павел, в то время как против нее выступает движение SPD, входящее в правящую коалицию. Глава движения Томио Окамура, согласно чешским СМИ, сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на уровне руководства коалиции.

