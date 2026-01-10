Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.23 комментария
Певец Андрей Забродский, известный по участию в проекте «Голос 60+», ушел из жизни в возрасте 63 лет, церемония прощания пройдет в Новосибирске.
Певец Андрей Забродский, участник телепроекта «Голос 60+», скончался в Новосибирске на 64-м году жизни, сообщается на странице артиста во «ВКонтакте». В записи отмечается: «Скончался <…> в 5 утра». Точная причина смерти не раскрывается.
Прощание с артистом пройдёт 11 января в Новосибирском крематории в поселке Восход по адресу улица Военторговская, 4/1, в Греческом зале. Близкие просят приносить только живые цветы.
Забродский прославился благодаря проекту «Голос 60+». На этапе «слепых прослушиваний» в 2021 году он исполнил песню «Ты или я» группы «Машина времени», после чего сразу три наставника – Олег Газманов, Валерий Леонтьев и Стас Намин почти одновременно повернулись к нему. В итоге артист выбрал команду Газманова.
Певица Лайма Вайкуле, присутствовавшая в жюри, также выразила восхищение исполнительским талантом Забродского и отметила его потенциал.
