В Донецке прошли торжества к годовщине освобождения Донбасса
В Донецке прошли памятные церемонии в честь освобождения Донбасса
В Донецке на Аллее Славы и в Моспино состоялись торжественные церемонии с возложением цветов в честь 82-летия освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Торжественное возложение цветов к памятным местам состоялось в Донецке в рамках празднования 82-й годовщины освобождения Донбасса, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мероприятие «Мы этой памяти верны!» прошло на Аллее Славы в парке имени Горького. Участников приветствовала руководитель Управы Пролетарского района Елена Рязанцева, отметившая значение сохранения исторической памяти: «Сегодня мы собрались здесь, на Аллее Славы, чтобы отдать дань уважения и памяти всем тем, кто героически сражался за нашу страну в Великой Отечественной войне. Мероприятие «Мы этой памяти верны!» напоминает нам о важности сохранения исторической памяти и обязанностей перед будущими поколениям».
В числе гостей были представители городской администрации, депутаты городского и народного советов. В Моспино состоялось возложение цветов к Братской могиле, где также выступили руководители города.
Начальник Моспинского территориального управления Олег Стрельченко подчеркнул важность памяти о героях и отметил, что их подвиг помогает ценить мир. Председатель Донецкого городского совета Юрий Атаманов обратился к собравшимся с призывом сохранять память и быть достойными подвигов героев.
Многочисленные жители города приняли участие в церемониях, выразив свою благодарность и уважение защитникам Донбасса.