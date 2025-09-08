ОАК разработал ударные FPV-дроны с воздушным стартом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ОАК реализует несколько проектов по созданию ударных беспилотников с запуском с систем воздушного старта, передает ТАСС. Коротков добавил, что эти проекты находятся на разных этапах реализации.

«Есть ряд проектов, которые находятся на различной степени реализации. И эксперименты уже для части этих проектов проведены с положительным результатом», – заявил Коротков.

Он также отметил, что для беспилотников будут проводиться соответствующие испытания для отработки всех этапов и повышения эффективности использования таких систем.

