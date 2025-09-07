Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
WSJ: Власти США расследуют рассылку писем хакерами из КНР от имени конгрессмена
Американские власти приступили к расследованию атак с рассылкой вредоносных писем, отправленных якобы китайскими хакерами с целью слежки за участниками торговых переговоров.
Расследование инцидента, связанного с массовой рассылкой писем от имени конгрессмена Джона Моленара, ведут американские власти, передает ТАСС. По данным The Wall Street Journal, электронные письма получили представители торговых объединений, юридических компаний и федеральных ведомств США, а атака произошла в июле, перед началом очередного раунда торговых переговоров США и Китая.
В рассылке содержался файл, замаскированный под законопроект, который на самом деле представлял собой шпионскую программу. Как отмечает издание, вредоносное ПО связано с хакерской группой APT41, которую связывают с Китаем. Основной целью кибератаки назывался сбор информации о группах, готовивших США к торговым переговорам.
ФБР сообщило газете, что «работает с партнерами для выявления и преследования ответственных», но отказалось раскрывать детали расследования. В посольстве Китая в США заявили, что Пекин выступает против кибератак и против «клеветы без веских доказательств».
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные хакеры организовали атаку на электронную систему регистрации федеральных судов США. В результате атаки были похищены сведения об уголовных делах.