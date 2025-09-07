  • Новость часаРогов: ВСУ выбиты из сумской Юнаковки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
    AgoraVox: Макрон обвиняет Россию во всех проблемах Франции
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    ВС России ударили по железнодорожному мосту через Днепр в Кременчуге
    В здании кабмина Украины вспыхнул пожар после падения БПЛА
    Фицо призвал работать над гарантиями безопасности для России
    В Индии заявили об ущербе долгосрочным отношениям с США
    Премьер Японии решил уйти в отставку
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    6 комментариев
    7 сентября 2025, 13:33 • Новости дня

    Путин уступил Моди свое место в президентском Aurus

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в автомобиле Aurus. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.

    Зарубин опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. По его словам, помощник индийского премьера, прежде чем закрылась дверь автомобиля, попросил сделать фотографию «для истории». На опубликованных кадрах видно, как Моди с явным интересом рассматривает интерьер российского автомобиля.

    Напомним, президент России провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле Aurus по пути в отель Ritz-Carlton. Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки Aurus.

    5 сентября 2025, 23:01 • Новости дня
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин пояснил, что реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

    «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил он.

    Также на заседании Путин отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла разработать собственные инновационные турбины.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    До этого, первый вице-премьер Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал, что новый российский тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах.

    Кроме того, Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей.

    Комментарии (25)
    5 сентября 2025, 09:24 • Новости дня
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе ВЭФ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что любые вооруженные силы, находящиеся на территории Украины, будут считаться законными целями для поражения, передает РИА «Новости».

    «Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – заявил российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины. В Австрии отметили наличие раскола внутри «коалиции желающих» поддерживать Киев. Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз подготовил для Украины 90 тыс. военных.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС

    Путин заявил о слезах Януковича после оценки последствий ассоциации с ЕС

    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший украинский президент Виктор Янукович эмоционально отреагировал на перспективы экономической ассоциации Украины с Евросоюзом, осознав возможные потери.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», осознав последствия экономической ассоциации страны с Евросоюзом, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую экономику могла привести к потере торговых связей с Россией и конкуренции со стороны европейских производителей.

    Путин отметил: «Открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией». По его словам, Янукович провел детальный расчет потерь и в результате эмоционально на это отреагировал.

    Президент также подчеркнул, что для России выход Украины из зоны свободной торговли и открытие таможенных границ с ЕС создавало определенные экономические проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Янукович заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО.

    Владимир Путин отметил, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для национальной безопасности России.

    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 09:43 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности договориться с Зеленским по ключевым вопросам

    Путин: Сейчас по ключевым вопросам договориться с Зеленским будет невозможно

    Путин заявил о невозможности договориться с Зеленским по ключевым вопросам
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки договориться по важнейшим вопросам с украинским лидером Владимиром Зеленским сейчас будут безуспешными.

    Президент России Владимир Путин заявил о невозможности достичь договоренности с Владимиром Зеленским по ключевым вопросам, передает ТАСС.

    На пленарной сессии Восточного экономического форума он подчеркнул, что не видит большого смысла в контактах с украинской стороной.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам (с Зеленским). Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам: даже если будет политическая воля – в чем я сомневаюсь – есть юридическо-технические трудности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил приглашение Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Москву.

    Владимир Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Владимир Зеленский ранее отказался приехать в Москву на встречу с российским президентом.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин: Россияне едят мало рыбы
    Путин: Россияне едят мало рыбы
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане пока мало потребляют в пищу рыбу, необходимо усиливать поставки этой продукции в регионы, заявил президент Владимир Путин в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. По-моему, 28 кг нужно на душу населения в год, а у нас где-то сейчас 23-23,5 кг на душу населения на граждан России мы сейчас реализуем», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства отметил, что необходимо решать эту проблему.

    Также президент указал, что большую часть рыбной продукции производят на Дальнем Востоке.

    «Мы думаем над этим, надеюсь, эта проблема будет решена», – добавил президент.

    «На Дальнем Востоке, если мне память не изменяет, 75% вылова не только краба, а вообще морепродуктов в Российской Федерации», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Также 65% переработки проводится на Дальнем Востоке.

    В ходе своего выступления на ВЭФ глава государства поручил довести ключевые показатели Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского в течение ближайших 10 лет.

    Также он заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.

    Комментарии (57)
    5 сентября 2025, 09:12 • Новости дня
    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ

    Путин: У России есть более эффективные технологии для сжижения газа, чем у США

    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия обладает более совершенными решениями для сжижения газа по сравнению с американскими аналогами.

    По его словам, Россия располагает технологиями добычи и сжижения газа, которые превосходят американские по эффективности, передает РИА «Новости».

    Путин отметил: «Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Он также заявил о важности устойчивого развития традиционных отраслей региона. Путин предупредил, что снижение ключевой ставки может привести к росту цен.

    Комментарии (19)
    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    Комментарии (15)
    5 сентября 2025, 22:47 • Новости дня
    Путин: Россия в условиях санкций разработала собственные инновационные турбины

    Путин сообщил о разработке Россией собственных инновационных турбин

    Tекст: Ирма Каплан

    На совещании по вопросам двигателестроения в Самаре президент России Владимир Путин отметил, что в условиях санкционного давления страна смогла разработать собственные инновационные турбины.

    «В условиях санкционных ограничений удалось за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики. Они активно используются, в том числе в газотранспортной инфраструктуре. С учетом наших больших планов по газификации регионов России по новым экспортным маршрутам, включая проект «Сила Сибири-2», – это крайне важная тема», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин отметил, что в стране немало хороших наработок, часть которых он увидел на предприятии «Объединенной двигателестроительной корпорации», например,  серийно выпускаемый газотурбинный двигатель большой мощности ГТД-110М.

    «Он ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции», – призвал Путин.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав  на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    Комментарии (8)
    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 07:25 • Новости дня
    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки

    Путин предупредил о росте цен при резком снижении ключевой ставки

    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил возможный рост цен при резком понижении ключевой ставки Банка России.

    О рисках снижения ключевой ставки Банка России заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    По его словам, некоторые участники форума могут полагать, что ставку требуется резко понизить, однако это неминуемо приведет к повышению цен.

    Путин подчеркнул: «Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти».

    Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной. Он отметил, что инфляция в стране уже снижается.

    Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.

    В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

    Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Владимир Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.

    Комментарии (12)
    5 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    Путин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем

    Путин о роли России в союзе с Индией и Китаем: Медведь он и есть медведь

    Путин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время пленарного заседания на ВЭФ президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия занимает особое и самостоятельное место в союзе с Индией и Китаем, сравнив ее с медведем.

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума высказался о месте России в союзе с Индией и Китаем, пишет РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о роли России в таком союзе, Путин заявил: «Медведь он и есть медведь», сравнив эти государства с животными: слоном (Индия), драконом (Китай) и медведем (Россия).

    Путин отметил, что у России сложились добрые и добрососедские отношения не только с Китаем и Индией, но и с Индонезией. Он подчеркнул, что страна активно развивает международное сотрудничество и уделяет большое внимание укреплению связей со странами Азии.

    Путин при этом добавил, что символом России является не только медведь.

    «Медведь, конечно, символ России, но – мы на Дальнем Востоке находимся – самый большой тигр в мире – это, кстати, уссурийский, российский тигр», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг.

    Напомним, во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.

    Путин сделал главной темой своего выступления вопросы экономического развития Дальнего Востока России.

    Комментарии (3)
    5 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин в Самаре начал совещание по вопросам двигателестроения

    Путин на совещании по вопросам двигателестроения указал на лидерство России

    Путин в Самаре начал совещание по вопросам двигателестроения
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    «Подчеркну, что, как в советское время, так и сегодня, Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Только за последние четыре года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50% – с 791 до 1 тыс. 227 штук», – сказал Путин, открывая заседание.

    Он отметил, что такая позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики, в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития.

    «И, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей цепочке кооперации», – добавил он.

    В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов.

    Также на мероприятии присутствуют председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Андрей Тюлин, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Вадим Бадеха, гендиректор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александр Грачев, управляющий директор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 13:36 • Новости дня
    Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что Америка потеряла Россию и Индию, он прикрепил к своей публикации совместное фото российского президента Владимира Путина, премьера Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Похоже, мы потеряли Индию и Россию глубоко-глубоко в Китае. Пусть ждет их долгое и процветающее совместное будущее», – написал Трамп в соцсети Truth.

    Ранее Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «заговоре» против Вашингтона.

    При этом он заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, Си Цзиньпином и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    Комментарии (3)
    6 сентября 2025, 02:35 • Новости дня
    Песков сообщил о проведении Путиным прямой линии до конца года

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин проведет прямую линию с большой пресс-конференцией, сообщил в интервью на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да, до конца года тоже будем проводить обязательно», – сказал он ТАСС в ответ на  вопрос о планах в текущем году провести прямую линию с большой пресс-конференцией.

    Год назад 19 декабря состоялась прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Такой формат был выбран в третий раз. Изначально мероприятия проходили раздельно.

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в завершение пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке президент России отметил вклад гостей и коллег в совместную работу. Путин также спрогнозировал формирование многополярного мирового порядка на ближайшие десятилетия и призвал обеспечить мягкую посадку экономики России.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 09:32 • Новости дня
    Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским

    Путин: Самое лучшее место для встречи с Зеленским – город-герой Москва

    Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским
    @ Евгений Биятов/Михаил Корытов, STF/ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выразил готовность обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева при визите на переговоры в Москву.

    По его словам, Россия готова гарантировать полную безопасность Владимиру Зеленскому и представителям Киева, если они решат приехать на переговоры в Москву, передает ТАСС.

    «В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что если украинская сторона действительно заинтересована во встрече, Россия обеспечит необходимые условия для работы и безопасность на 100%.

    Путин также назвал избыточными предложения Киева провести переговоры на других площадках, отметив, что такие требования выглядят как чрезмерные запросы к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что приглашение направлено для обсуждения актуальных вопросов между двумя странами. Владимир Зеленский отказался приезжать в Москву для встречи с российским лидером.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области
    ВСУ потеряли много людей и техники под Зеленым Гаем
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах
    Украина заявила о начале строительства в Дании совместного оружейного завода
    Режиссер «Слова пацана» внесен в базу украинского «Миротворца»
    Глава Минпросвещения оценил идею отменить домашние задания для школьников
    Суд отменил решение Мурманской области усыплять агрессивных бездомных животных

    Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты

    Первый полет импортозамещенного серийного самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре войдет в историю. Более двадцати лет назад этот проект стал для России первым со времен развала СССР. На нем авиастроители учились заново создавать самолеты. Делали это вместе с иностранными партнерами, которые сильно подвели. Санкции привели Россию к уникальному пути. По сути, этот SJ-100 – вновь созданный самолет. Такого в мире еще никто не делал. Чему Россия научилась и в чем уникальность проекта? Подробности

    Перейти в раздел

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    «Много везения тогда было». О чем сегодня жалеет герой «чуда на Ижме»

    15 лет назад, 7 сентября 2010 года, при аварийной посадке Ту-154 на забытый аэродром в тайге на севере Коми спаслись все пассажиры рейса из Якутии в Москву. Пилоты заслуженно получили Звезды Героев России. Но человеком, благодаря которому стало возможным «чудо на Ижме», был Сергей Сотников, годами поддерживавший списанную взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии. Подробности

    Перейти в раздел

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации