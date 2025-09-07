Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
Путин уступил Моди свое место в президентском Aurus
Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Китае уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в автомобиле Aurus. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.
Зарубин опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. По его словам, помощник индийского премьера, прежде чем закрылась дверь автомобиля, попросил сделать фотографию «для истории». На опубликованных кадрах видно, как Моди с явным интересом рассматривает интерьер российского автомобиля.
Напомним, президент России провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле Aurus по пути в отель Ritz-Carlton. Ранее сообщалось, что Путин и Моди выбрали для совместного проезда к месту переговоров в рамках ШОС автомобиль российской марки Aurus.