Минобороны Украины выступило против ужесточения наказания для военных

Tекст: Антон Антонов

Министерство обороны Украины сообщило о достижении договоренности с комитетами Верховной рады по вопросу закона «О военном омбудсмене», передает ТАСС.

Ведомство и парламентарии решили поддержать законопроект, поданный Владимиром Зеленским, но предложили исключить из него положения об усилении наказания за неповиновение среди военных. В минобороны Украины считают, что документ нуждается в доработке совместно с профильными комитетами Рады. В министерстве заявили: «Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости».

Ведомство отмечает, что проект закона в нынешнем виде не позволяет судьям учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкие наказания, что фактически превращает судебное разбирательство в формальность, не учитывающую индивидуальные особенности.

4 сентября Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий уголовную ответственность за самовольное оставление части. Прежняя норма позволяла военнослужащим избежать наказания при добровольном возвращении на службу, ее продляли несколько раз, последний раз – до 30 августа.

В Раде также рассматривали инициативу об ужесточении ответственности за неповиновение приказу командира – вплоть до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет без возможности условного или смягченного наказания. Эти инициативы вызвали протесты: 5 и 6 сентября в Киеве и Львове прошли массовые акции против ужесточения военной дисциплины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2025 года в рядах ВСУ зафиксировали более 120 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления части. Из них только около 24,5 тыс. добровольно вернулись обратно.