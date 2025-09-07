Минобороны Украины выступило против ужесточения наказания для военных

  • Новость часаЧасть города осталась без света после взрывов в украинском Кременчуге
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Много везения тогда было». О чем сегодня жалеет герой «чуда на Ижме»
    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства авиадвигателя ПД-26
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    5 комментариев
    7 сентября 2025, 07:05 • Новости дня

    Минобороны Украины выступило против ужесточения наказания для военных

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское минобороны сообщило, что выступило против включения в новый законопроект положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

    Министерство обороны Украины сообщило о достижении договоренности с комитетами Верховной рады по вопросу закона «О военном омбудсмене», передает ТАСС.

    Ведомство и парламентарии решили поддержать законопроект, поданный Владимиром Зеленским, но предложили исключить из него положения об усилении наказания за неповиновение среди военных. В минобороны Украины считают, что документ нуждается в доработке совместно с профильными комитетами Рады. В министерстве заявили: «Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости».

    Ведомство отмечает, что проект закона в нынешнем виде не позволяет судьям учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкие наказания, что фактически превращает судебное разбирательство в формальность, не учитывающую индивидуальные особенности.

    4 сентября Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий уголовную ответственность за самовольное оставление части. Прежняя норма позволяла военнослужащим избежать наказания при добровольном возвращении на службу, ее продляли несколько раз, последний раз – до 30 августа.

    В Раде также рассматривали инициативу об ужесточении ответственности за неповиновение приказу командира – вплоть до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет без возможности условного или смягченного наказания. Эти инициативы вызвали протесты: 5 и 6 сентября в Киеве и Львове прошли массовые акции против ужесточения военной дисциплины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2025 года в рядах ВСУ зафиксировали более 120 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления части. Из них только около 24,5 тыс. добровольно вернулись обратно.

    6 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спонсировавшие украинскую армию иностранные компании стали врагами Российской Федерации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российская сторона ведет уважительный диалог с теми, кто при уходе с рынка выполнил все обязательства, указал Песков, передает ТАСС.

    Однако тем, кто поступил непорядочно, возвращение обойдется дорого, подчеркнул он.

    «Те, кто финансировал ВСУ, – это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», – сказал Песков.

    Ранее президент Владимир Путин напоминал, что многие европейские компании, ранее ушедшие с российского рынка по политическим причинам, сейчас рассчитывают вернуться при смягчении ограничений.

    Также он указывал, что Россия открыта для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.

    Комментарии (6)
    6 сентября 2025, 18:43 • Новости дня
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    В Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе расширения буферной зоны на территории Сумской области российские военнослужащие ликвидировали группу украинских боевиков из трех человек, сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным «Ветер».

    Расчет ударных и разведывательных беспилотников совместно со штурмовиками уничтожил троих боевиков, сказал собеседник РИА «Новости».

    Операторы БПЛА обеспечивали прикрытие и координировали действия российских бойцов, предоставляя им информацию о позициях противника в реальном времени. Один из боевиков был уничтожен стрелковым огнем с земли, двое других – ударами с воздуха.

    По словам офицера, слаженное взаимодействие беспилотников и наземных подразделений позволило успешно выполнить боевую задачу и полностью ликвидировать группу.

    Ранее группировка «Север» сообщала, что ВСУ активизировались в районе Юнаковки и попытались провести контратаки, однако до освобождения населенного пункта осталось недолго.

    До этого бойцы группировки засекли возрастных штурмовиков ВСУ у Сум.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Макрон сообщил Моди о работе «коалиции желающих»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с индийским премьером Нарендрой Моди итоги встречи участников так называемой «коалиции желающих», состоявшейся в Париже.

    В ходе беседы Макрон ознакомил индийскую сторону с результатами работы, которую Франция провела на встрече с Владимиром Зеленским и партнерами по коалиции желающих, передает РИА «Новости».

    Французский лидер подчеркнул продолжение взаимодействия с международными партнерами в рамках этой инициативы. Дополнительные детали о содержании переговоров и итогах встречи в Париже пока не разглашаются.

    Ранее депутат украинской Рады Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что страны-участницы «коалиции желающих» разместят воинский контингент на украинской территории до окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЕС пытаются найти новые источники пополнения личного состава для ВСУ.

    Комментарии (9)
    6 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Премьер Словакии отказался отправлять военных на Украину
    Премьер Словакии отказался отправлять военных на Украину
    @ Annabelle Gordon/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Словакия не станет направлять солдат на Украину, но готова помочь с логистикой, если потребуется поддержка в рамках гарантий безопасности, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

    По его словам, Словакия не будет отправлять своих военных на территорию Украины в рамках предоставления гарантий безопасности, передает РИА «Новости». По словам Фицо, республика, однако, готова предложить логистическую поддержку, если это потребуется.

    «Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных, с другой стороны Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы», – сказал премьер в эфире программы «Субботние диалоги».

    Глава словацкого правительства также добавил, что страна не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры партнерам, если соответствующие договоренности будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа навязывает Киеву так называемые «антироссийские» гарантии безопасности. Британия и Франция столкнутся с трудностями при попытках отправить войска на Украину. Bloomberg сообщил о готовности 10 стран направить свои вооруженные силы на Украину.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 19:24 • Новости дня
    Гончарук: Западные военные появятся на Украине до завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны-участницы «коалиции желающих» разместят своих военнослужащих на украинской территории не до окончания конфликта, а уже в скором времени, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Этот контингент составит порядка 20 тыс. человек, максимальная численность – 50 тыс. человек, заявил Гончаренко, передает «Лента.ру».

    Парламентарий отметил, что больше всего военнослужащих направит Франция, на втором месте окажется Дания, на третьем – Нидерланды, а Британия – на четвертом.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что российские военные станут считать любые иностранные вооруженные контингенты на украинской территории как законные военные цели.

    Ранее газета ВЗГЛЯД поясняла, что страны ЕС стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины.

    Комментарии (5)
    7 сентября 2025, 05:36 • Новости дня
    Часть города осталась без света после взрывов в украинском Кременчуге
    Часть города осталась без света после взрывов в украинском Кременчуге
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких городах Украины, произошли взрывы, Кременчуг в Полтавской области частично остался без света, сообщают украинские СМИ.

    В Кременчуге прогремели десятки взрывов, передает ТАСС.

    Также сообщается о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге.

    Взрывы прозвучали несколько раз за ночь в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, передает РИА «Новости».

    В регионах Украины действует воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уже сообщалось о взрывах в Киеве и Николаеве, а также в Днепре (Днепропетровске) и Харькове.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 00:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 31 украинского дрона над регионами России
    Минобороны сообщило об уничтожении 31 украинского дрона над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО за четыре часа сбили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 мск до полуночи 21 дрон был сбит над Белгородской областью, шесть уничтожили над Воронежской областью, два – над Брянской областью и еще два – над Крымом, сообщает Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 15.30 до 20.00 мск один БПЛА был сбит над Брянской областью, еще один – над Белгородской. В селе Дунайка в Белгородской области при атаке беспилотника пострадала мирная жительница.


    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 07:42 • Новости дня
    Бойцы «Севера» сообщили о считанных метрах до освобождения Юнаковки

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» сообщили об успехах на Сумском направлении фронта в районе Юнаковки: несмотря на активацию противника, который пытается совершать контратаки, до освобождения поселения осталось немного.

    «Штурмовые группы ВДВ с тяжелыми боями продолжают продвижение в Юнаковке, до полного освобождения населенного пункта остались считанные метры. Противник активизировался и усиливает давление на фланги. По нему работает российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По их словам, за сутки ВСУ попытались реализовать четыре контратаки: две в районе Андреевки и по одной в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. В итоге российские бойцы уничтожили более 50% живой силы штурмовых групп ВСУ и две ББМ.

    В Волчанске на Харьковском направлении штурмгруппы «Северян» отразили одну контратаку и продвинулись на левом берегу реки Волчья на 100 м, заняли одно техническое здание и закрепились. Также есть значительные продвижения в районе Тихого.

    В лесу западнее Синельниково штурмовики продвинулись на 200 м и заняли опорный пункт и огневую позицию ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» заметили, как возрастных солдат ВСУ переводят в штурмовики близ Сум. Кроме того, артиллерия группировки российских войск «Север» нарастила усилия по уничтожению позиций ВСУ на Сумском направлении.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 22:10 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Брянской и Белгородской областями

    ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями

    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Брянской и Белгородской областями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

    С 15.30 до 20.00 мск один БПЛА был сбит над Брянской областью, еще один – над Белгородской, сообщило Минобороны в Telegram.

    На территории Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Дунайка Грайворонского района Белгородской области при атаке беспилотника пострадала мирная жительница.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 15:34 • Новости дня
    Польские фермеры перекрыли КПП на границе с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение грузовых автомобилей на пункте пропуска «Медыка» оказалось полностью заблокировано польскими фермерами, протестующими на границе с Украиной, а в очереди скопилось более 680 фур.

    Польские фермеры заблокировали движение перед контрольно-пропускным пунктом Медыка на границе с Украиной, передает РИА «Новости». По информации украинской государственной пограничной службы, ограничения были введены сегодня в 12.50 по московскому времени и касаются только грузовых автомобилей.

    Пограничники сообщили, что ограничения могут длиться не менее шести часов. В очереди на выезд с Украины скапливается свыше 680 грузовых автомобилей, еще около 100 машин ждут возможности въехать на территорию Украины со стороны Польши. Пассажирский транспорт продолжает движение в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. Киев потребовал от Варшавы срочно разблокировать этот участок. Польские железнодорожники начали массово блокировать дороги и переезды.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 04:11 • Новости дня
    Польша подняла в небо авиацию на фоне «массированных ударов» России по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Оперативное командование Польши сообщило, что привело в готовность самолеты и наземные системы противовоздушной обороны на фоне российских «массированных авиаударов по целям, расположенным на территории Украины».

    «В ночь с 6 на 7 сентября 2025 года Российская Федерация наносит массированные авиаудары по целям, расположенным на территории Украины», – сообщает командование в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Отмечается, что Польша «задействовала все необходимые процедуры» для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небе действуют «польская и союзная авиация».

    Военные уточнили, что продолжают следить за ситуацией и готовы «немедленно реагировать» на возможные «угрозы». «Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подобные сообщения публикуются польскими военными регулярно, обычно они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2025, 05:55 • Новости дня
    Критиковавший украинских силовиков журналист Тахтай убит в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумах убит украинский журналист Александр Тахтай, известный расследованиями коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критикой украинских силовиков, сообщили в российских силовых структурах.

    «Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение. Тахтай занимался расследованиями в отношении руководителей Сумской администрации, полиции и ВСУ», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Особое внимание к нему возникло после публикаций о людях и компаниях, которые, по данным расследования, получили прибыль на возведении укреплений в области. Несмотря на схожую тематику с другими журналистами, которые писали об этом, у Тахтая не было широкой поддержки и известности.

    Тахтай придерживался пророссийской позиции и часто публиковал материалы о «беспределе украинских военных в Сумах и области», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме.

    Главного редактора закарпатского издания «Локатор-Медиа» Александра Пилипенко увезли в ужгородский военкомат после его расследований коррупции местных властей.

    Украинского журналиста Богдана Буткевича, который активно защищал работу военкоматов, отправили на службу после потери отсрочки от мобилизации.

    В 2024 году главный редактор украинского издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил, что вступит в ряды ВСУ после того, как его в течение суток удерживали сотрудники ТЦК.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 22:45 • Новости дня
    ЗАЭС сообщила о намерении проинформировать инспекторов МАГАТЭ об ударе ВСУ

    Представитель ЗАЭС Яшина: Инспекторов МАГАТЭ проинформируют об ударе ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Инспекторам МАГАТЭ сообщат о том, что учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС подвергся атаке украинских дронов, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    «Мы проинформируем МАГАТЭ о случившемся. Сегодняшней целью удара ВСУ стало здание, используемое для подготовки персонала станции», – приводит слова Яшиной РИА «Новости».

    Яшина отметила, что атаки ВСУ представляют прямую и постоянную угрозу инфраструктуре атомной электростанции.

    Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщала, что дроны ВСУ нанесли удар по крыше учебно-тренировочного центра, однако обошлось без возгорания и критических разрушений. Пределы и условия безопасной эксплуатации станции не были нарушены, радиационный фон остался в норме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Яшина сообщила, что обстрелы территории вокруг станции происходят практически каждый день.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Пожар произошел на киевской фабрике «Рошен» экс-президента Порошенко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар начался на фабрике «Рошен» в Киеве, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), сообщило украинское издание «Страна.ua»

    Пожар произошел на фабрике «Рошен» в Киеве, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко, передает РИА «Новости». По информации украинского издания «Страна.ua», над зданием предприятия был замечен дым, соответствующие фотографии и видеозаписи были опубликованы в Telegram-канале издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз вызвал российского дипломата после взрывов в Киеве у миссии ЕС. Смог накрыл Киев после серии взрывов и пожаров. Пожар охватил склады в Киеве после серии взрывов.

    Комментарии (0)
    6 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    Путин наградил медалями белгородских медиков

    Путин наградил медалями сотрудников Станции скорой помощи Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области медалями «За храбрость» и «За спасение погибавших».

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Фельдшер южной подстанции скорой медицинской помощи Оксана Масленко награждена медалью «За храбрость» II степени за «высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», передает ТАСС.

    Медалью «За спасение погибавших» отмечены семь сотрудников станции. В числе награжденных: фельдшер Гаджитураб Аразов, водитель Сергей Балабанов, фельдшер Андрей Гарагуля, медсестра Александра Однорал, врач Александр Петров, фельдшеры Александр Ткачев и Юлия Ткачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин вручил золотые звезды Героев России ефрейтору Людмиле Болиле и главному врачу Алешковской центральной районной больницы Владимиру Харлану.

    Комментарии (0)
    Главное
    Макрон сообщил Моди о работе «коалиции желающих»
    Путешественника из Франции задержали во Владивостоке за незаконное пересечение границы
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    Россиян освободили после задержания за поцелуй в мечети Стамбула
    Россия поставила рекордный объем сои в США
    ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»

    Рублю предложили расслабиться

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации