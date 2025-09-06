Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб

Tекст: Алексей Дегтярев

Песков, говоря о ситуации с WhatsApp и Telegram, заявил, что любые мессенджеры представляют собой «абсолютно прозрачную систему», передает ТАСС.

«И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», – указал он.

По его словам, это необходимо учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами.

До этого депутат Мособлдумы Анатолий Никитин пояснял, что власти не принуждают граждан к удалению аккаунтов в зарубежных соцсетях.

Ранее Песков заявлял, что иностранные мессенджеры необходимо сохрянять в России для поддержания конкуренции с отечественной платформой Max.

