Губернатор Самарской области подарил Путину картину от воспитанников детдома

Федорищев передал Путину картину с посланием от воспитанников детдома
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал в подарок президенту России Владимиру Путину, посетившему регион с рабочей поездкой, картину, созданную воспитанниками детского дома «Иволга».
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что передал главе государства картину, созданную воспитанниками детского дома «Иволга», передает ТАСС. Произведение украшено бисером и изображает птицу, склонившуюся над гнездом с птенцами.
В телеграм-канале губернатора опубликовано видео, на котором дети работают над подарком для президента. В обращении к Путину ребята написали: «Дорогой Владимир Владимирович! Мы знаем, что живем в самой лучшей стране! Каждый день мы чувствуем заботу и поддержку. Вы очень многое делаете для России. Мы стараемся хорошо учиться, быть честными и добрыми. Вырастем – будем вам помогать. А пока сделали творческий подарок, в который вложили нашу любовь и благодарность. Надеемся, он понравится вам».
