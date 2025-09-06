Вучич сообщил об 11 пострадавших полицейских при столкновениях с протестующими

Вучич заявил об 11 пострадавших полицейских при столкновениях с протестующими

Tекст: Ирма Каплан

Вучич из командного центра МВД заявил, что полиция подверглась нападению в Нови-Саде, но сохранила профессионализм, не поддавшись провокациям, передает агентство Tanug.

«Главное – сохранить безопасность и стабильность Сербии», – отметил Вучич и добавил, что на данный момент арестовано несколько человек, и еще более десятка человек будут арестованы.

Он заявил, что они нападали на полицию с пиротехникой и другими средствами, и спросил прокуроров, как долго они будут притворяться наивными и не замечать нападений на полицию.

«Что бы они ни делали, как бы они ни делали, это обычные трусы, обычные негодяи, которые нападают на невиновных, потому что те выполняют свою работу. Они делают свое, и эти негодяи и трусы никогда не победят. И народ Сербии должен это знать», – подчеркнул Вучич.

По его словам, полиция позволяла им по 12 минут атаковать себя пиротехникой, палками и камнями. Только после этого полиция отреагировала.

«Позвольте мне спросить эту банду из Евросоюза – вы говорите, мирные протестующие? Мирные протестующие, которые все были с файерами и в касках? И в этом им помогали эти европейские мерзавцы, пришедшие уничтожить нашу страну. Идите и разрушайте свои страны, а не Сербию», – сказал Вучич.

Президент Сербии заявил, что вечером пятницы в митингах против правительства по стране приняли участие 9380 человек, а в Нови-Саде их было 7020, по данным Министерства внутренних дел. В целом по стране спокойно, за исключением Нови-Сада, где некоторые пытались угрожать стабильности и безопасности Сербии, резюмировал Вучич.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наличии внешних провокаторов, которые пытаются дестабилизировать ситуацию на Балканах.

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели встречу в Пекине. Кроме того, Вучич опроверг заявления политических оппонентов о том, что российский лидер Владимир Путин якобы его «не ценит».