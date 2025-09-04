Вучич отверг заявления оппонентов о том, что Путин его «не ценит»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вучич отверг утверждения политических оппонентов о том, что президент России Владимир Путин якобы его «не ценит», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что именно Путин вручил ему в 2019 году орден Александра Невского, подчеркнув, что такого высокого признания не удостаивался никто из других сербских политиков за последние более чем сто лет.

Вучич заявил: «Они мне время от времени говорят, что Путин меня не ценит. А кому Путин единственному дал такой высокий орден, кроме меня? Разве дал его Тадичу, Джиласу или кому-то из нынешних протестующих? Только мне». Он добавил, что последний раз этот орден из российских рук получал Никола Пашич более века назад.

Президент Сербии также отметил, что орден ему вручил именно Путин, а не бывшие руководители России, такие как Борис Ельцин или Михаил Горбачев. По словам Вучича, его оппоненты утверждают, будто знают отношение Путина к нему даже лучше, чем сам российский президент.

