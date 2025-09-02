Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.5 комментариев
Blic: Вучич рассказал о трудностях подготовки к встрече с Путиным
Сербский президент Александр Вучич рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет сербская газета Blic.
По его словам, причиной сложностей является разница в размерах государств и статусах сторон, сообщает Blic, передает РИА «Новости».
Вучич отметил, что разговор с российским президентом – это не просто обмен мнениями, а сложный и детальный процесс, требующий серьезной подготовки.
«Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», – подчеркнул он.
Напомним, Путин и Вучич провели встречу в Пекине во вторник. Сербский лидер заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России, сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США, а также выразил желание видеть РЖД и Росатом на рынке Сербии.
Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным.