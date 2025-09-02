  • Новость часаТрамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    Почему Россия по-разному подходит к вступлению Украины в НАТО и в Евросоюз
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    Песков объяснил смысл аллегории Фицо о «жабе в колодце»
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    После беседы с Путиным Фицо намерен передать Зеленскому «выводы и послания»
    Захарова предложила Финляндии «повернуть штыки» против Украины
    Хуситы атаковали Генеральный штаб армии Израиля
    В ЦБ заявили о существенном прогрессе в снижении инфляции в России
    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    2 сентября 2025, 21:57 • Новости дня

    Вучич назвал трудности в переговорах с Путиным

    @ Sputnik/Alexander Kazakov/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский президент Александр Вучич рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет сербская газета Blic.

    По его словам, причиной сложностей является разница в размерах государств и статусах сторон, сообщает Blic, передает РИА «Новости».

    Вучич отметил, что разговор с российским президентом – это не просто обмен мнениями, а сложный и детальный процесс, требующий серьезной подготовки.

    «Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин и Вучич провели встречу в Пекине во вторник. Сербский лидер заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России, сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США, а также выразил желание видеть РЖД и Росатом на рынке Сербии.

    Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным.

    2 сентября 2025, 00:28 • Новости дня
    Арестован владелец перегрузочного терминала в Туапсе родом из Азербайджана

    Tекст: Ирма Каплан

    Краснодарский краевой суд продлил арест до 26 сентября предпринимателю Шахлару Новрузову, обвиняемому в попытке хищения активов стоимостью почти 919 млн рублей.

    Владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» уроженец Азербайджана Шахлар Новрузов останется в СИЗО до 26 сентября в рамках расследования дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет «Коммерсант»

    По версии следствия, предприниматель причастен к попытке хищения недвижимости стоимостью 919 млн рублей.

    Следователь ФСБ заявил, что обвиняемый может скрыться и имеет связи среди сотрудников правоохранительных и судебных органов, что может повлиять на расследование.

    Защитник Новрузова  просил смягчить подзащитному меру пресечения, напоминая, что бизнесмену 60 лет, он ранее не судим, имеет постоянное место жительства и награжден медалью «За гражданское мужество». Однако суд отказал в изменении меры пресечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, серия задержаний представителей  азербайджанской диаспоры прошла в Екатеринбурге. Был арестован сын  председателя диаспоры. В начале июня Шахина Шыхлински отпустили после допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств, по этим эпизодам ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.

    2 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев.

    Об этом Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский президент подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов, включая газ и электроэнергию, именно через соседние страны Восточной Европы, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин заявил: «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».

    Президент России пояснил, что в ответ на действия киевских властей страдают не только Россия, но и ее партнеры, поскольку украинская сторона пытается нанести ущерб, однако этим вредит также соседям.

    Напомним, Путин заявил, что Москва в течение нескольких лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам. Теперь Россия начала принимать более серьезные меры в ответ на эти атаки.

    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    2 сентября 2025, 02:27 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина скрыться за дипломатической игрой не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    Когда журналист FoxNews спросил Бессента о состоянии американо-индийских отношений, учитывая недавние тарифы, несмотря на которые премьер-министр Индии Нарендра Моди встречается со своими российскими и китайскими коллегами, тот ответил, что в итоге США и Индия договорятся.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава Минфина США.

    Бессент считает, что две великие страны решат эту проблему и договорятся.

    «Но индийцы были не лучшими игроками с точки зрения покупки российской нефти и последующей ее перепродажи», – добавил он, отметив медленный прогресс в торговых переговорах между США и Индией, что в том числе стало дополнительным фактором для решения Белого дома повысить тарифы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Axios увидел в дружеском общении Моди с Путиным и Си на саммите ШОС послание Трампу. При этом WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров КНР, России и Индии.

    2 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет

    @ t.me/rostecru

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет «Ансат» с новым двигателем российского производства успешно провел шестиминутный испытательный полет в Казани, в ходе которого была проверена работа всех систем.

    Первый полет версии вертолета «Ансат» с российским двигателем ВК-650В был совершен, передает Ростех. Испытание продолжалось шесть минут, экипаж тестировал устойчивость, управляемость и работу ключевых систем машины.

    Отмечается, что конструкция вертолета доработана: улучшена аэродинамика фюзеляжа, увеличена доля композитов, внедрена новая система управления и автопилот, что повысит возможности в сложных погодных условиях.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил: «Полет вертолета с отечественным двигателем – еще один шаг на пути к укреплению технологического суверенитета российской авиации». Он добавил, что теперь производителям предстоит пройти программу сертификационных испытаний для выхода к серийному производству.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что многоцелевой вертолет «Ансат» востребован в России и за рубежом, а создание импортозамещенной версии стало приоритетом после введения западных санкций. Помимо нового двигателя борт получил модернизированные системы, что позволяет конкурировать на мировом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация впервые продемонстрировала на Aero India в Бангалоре двигатели 177С и ВК-650В для оперативно-тактической авиации и легких вертолетов. Компания сертифицировала первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, который заменит иностранные аналоги и готов к серийному производству.

    Холдинг «Вертолеты России» планирует сертифицировать в Китае многоцелевой вертолет Ми-171А3, разработанный в сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями и соответствующий международным стандартам безопасности.

    2 сентября 2025, 05:40 • Новости дня
    Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам, первые образцы уже прошли успешные испытания, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Что касается лазерных систем по противодействию беспилотникам, у нас есть наработки, есть образцы, продукция, которая уже поставляется, в небольших пока объемах. Образцы недавно, как вы упомянули, были продемонстрированы в том числе и мне на испытательном полигоне, и получили путевку в жизнь и перспективные заказы», – сказал Мантуров ТАСС.

    Первый вице-премьер выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем эти решения будут активно применяться по мере наращивания объемов производства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны России увеличило поставки тактических беспилотников в войска, что уже положительно влияет на эффективность боевых действий.

    В августа на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, позволяющее перехватывать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора.

    2 сентября 2025, 13:40 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва готова рассмотреть сотрудничество с Вашингтоном и Киевом в вопросах, касающихся Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    По его словам, Москва готова рассмотреть возможность сотрудничества с Вашингтоном и Киевом по вопросам, касающимся Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.

    «Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции, – обратил внимание президент. – Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны».

    На встрече в Пекине премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на сотрудничество России и США в строительстве нового энергоблока для словацкой атомной электростанции. Фицо отметил: «Я был бы очень рад, если бы было российско-американское сотрудничество в этой области».

    Он добавил, что Словакия планирует построить новый государственный реактор мощностью 1100 мегаватт и ведет переговоры с американской компанией Westinghouse. Все действующие ядерные реакторы страны были построены на российской или советской технологии. По словам Фицо, АЭС покрывают более половины энергопотребления Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России отказались от проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через территорию Украины. На Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов МАГАТЭ. ВСУ ранее пытались сорвать ротацию наблюдателей на станции.

    2 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС пообещали прочно сотрудничать, что стало негласным сигналом президенту США Дональду Трампу. Несмотря на то, что остается много нерешенных проблем, этот саммит подчеркивает трудности попыток Вашингтона перекроить мировой порядок, пишет WSJ.

    «Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на саммите и пообещали сотрудничать, демонстрируя единство, которое отчасти было направлено против президента Трампа и подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается его неортодоксальный подход к мировым делам», – интерпретирует итоги саммита Wall Street Journal (WSJ).

    При этом газета заявляет, что на Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества, в котором также приняли участие лидеры Ирана, Пакистана, Турции, Беларуси и государств Центральной Азии и Кавказа, не было принято никаких важных решений.

    WSJ рассматривает рукопожатия лидеров трех держав как символ единства, который прозвучал как укор Трампу, который пытался сдерживать Пекин, ослабить связи  России и Китая, переубедить Индию покупать российскую нефть.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия в 2025 году заключили ряд новых оборонных контрактов в авиационной сфере, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к каким переменам миропорядка приведет саммит ШОС.

    2 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Фицо пообещал озвучить Зеленскому выводы после обсуждения Украины с Путиным
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине сделал несколько важных выводов, которые планирует озвучить Владимиру Зеленскому в пятницу.

    Фицо уточнил, что встреча с главой киевского режима была запланирована ранее, и он намерен передать Зеленскому свои «выводы и послания» по итогам диалога с Путиным, передает РИА «Новости».

    По словам словацкого премьера, его разговор с Путиным состоялся на полях форума в Пекине во вторник и проходил уже после завершения официальной части мероприятия. Фицо подчеркнул, что основное внимание в беседе было уделено конфликту на Украине и перспективам его завершения.

    Политик также сообщил, что Владимир Путин проинформировал его о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Фицо отметил, что считает этот разговор важным для оценки перспектив урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее премьер Словакии выступил за стандартизацию отношений с Россией.

    Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. На встрече Фицо предложил Путину организовать совместную комиссию. Он выразил готовность передать послание российского президента лидерам Евросоюза.

    2 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине президент Сербии Александр Вучич сообщил СМИ, что стороны достигли договоренности о совместной работе по решению вопроса санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии», 56,14% акций принадлежат «Газпром нефти» и Газпрому).

    Вучич подчеркнул, что обсуждение санкций против NIS стало третьей ключевой темой встречи, передает ТАСС. По его словам, стороны «договорились работать вместе, чтобы спасти эту важную компанию и ее деятельность». Президент Сербии также отметил, что страна не планирует национализировать активы.

    Вучич выразил надежду, что ведущие мировые участники смогут найти компромисс по вопросу санкций.

    В конце августа сообщалось, что американский Минфин рассматривает отсрочку санкций для сербской NIS сроком до двух месяцев, что позволит компании продолжить работу.

    Руководство «Сербиягаз» заявило о желании приобрести сербскую нефтяную компанию NIS, однако Россия не проявила интереса к такому предложению.

    2 сентября 2025, 03:26 • Новости дня
    Астрономы сообщили о магнитных бурях планетарного масштаба

    Ученые ИКИ РАН сообщили о начале магнитных бурь планетарного масштаба

    Tекст: Ирма Каплан

    Ночью 2 сентября на Земле начались магнитные бури, о которых несколькими днями ранее предупреждали ученые.

    «На Земле официально, по данным мировой сети станций, начались магнитные бури планетарного масштаба. В ближайшие часы геомагнитный индекс почти наверняка будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3», – сказано в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии.

    Ученые уточнили, что зона полярных сияний в этот раз будет сформирована в скандинавских странах и в Канаде, а над Россией полярный овал достаточной интенсивности не успел сформироваться. Однако отдельные наблюдения на северо-западе страны возможны.

    Напомним, степень возмущенности магнитного поля Земли колеблется между уровнем G1 (слабо) до G5 (экстремально сильно).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что после выброса Солнцем облака плазмы на Земле 2 сентября могут начаться  магнитные бури предпоследнего уровня мощности. Кроме того, 28 августа вспышка предпоследнего класса мощности была зафиксирована на Солнце.

    2 сентября 2025, 01:41 • Новости дня
    Верхние этажи двух многоэтажек загорелись в Ростове-на-Дону из-за дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО работают в ночь на вторник в Ростове-на-Дону, отражая атаку дронов ВСУ, из-за которых загорелись верхние этажи двух многоэтажек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    «В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о вечернем налете дронов ВСУ на город, в результате которого были атакованы жилые дома на проспекте Строителей.

    2 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    2 сентября 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    России и Пакистану удалось «сдвинуть с мертвой точки» работу по некоторым направлениям, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине.

    «Хотел бы отметить, что мы в ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений, и некоторые вещи действительно удалось сдвинуть с мертвой точки», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Шариф выступил за укрепление двусторонних связей между странами. Он отметил, что отношения между Россией и Пакистаном «только улучшаются на протяжении последних многих лет». По словам Шарифа, этому способствовала личная приверженность и заинтересованность Путина.

    Напомним, во вторник Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Пекине.

    Перед этим российский лидер провел переговоры со словацким премьером Робертом Фицо.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на параде в Китае по случаю юбилея окончания Второй мировой войны.

    2 сентября 2025, 12:29 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Фицо в Пекине
    @ news_kremlin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пекине стартовали переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, сообщает ТАСС. Переговоры проходят на площадке мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Ранее Роберт Фицо выразил сожаление, что на торжествах страны Евросоюза представлены только Словакией. Премьер Словакии подчеркнул, что на долю народов бывшего СССР и Китая выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны, и эти факты нельзя отрицать.

    Путин в свою очередь отметил, что Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии.

    «Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы и ваша команда, ваше правительство, политика дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели», – подчеркнул президент.

    Предыдущая встреча Путина и Фицо состоялась в мае, когда глава словацкого правительства приезжал в Москву на празднование Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Тяньцзине.

    Ранее Роберт Фицо отметил, что Европа столкнулась с испытанием в вопросе поддержки нового процесса после встречи Путина и Трампа на Аляске.

    2 сентября 2025, 06:33 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали российско-китайские переговоры.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином стартовали в Пекине, сообщает ТАСС. Встреча проходит на фоне масштабных международных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Перед двусторонней беседой оба лидера приняли участие в саммите Россия – Китай – Монголия. В ходе переговоров предполагается рассмотреть широкий спектр вопросов, касающихся как двусторонних отношений, так и международной повестки.

    Это уже шестой контакт между руководителями России и Китая с начала года. Подчеркивается, что стороны регулярно поддерживают дипломатические связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с лидерами Китая и Монголии в Пекине. Путин заявил о стремлении развивать отношения с Китаем и Монголией. Он также назвал Россию, Китай и Монголию добрыми соседями.

