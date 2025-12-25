Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Весёлых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.3 комментария
Российские военные уничтожили в воздушных дуэлях дроны ВСУ над Купянском
Российские бойцы в воздушных дуэлях сбивают дроны Autel Robotics, применяя сетки с магнитами для эффективной нейтрализации беспилотников противника в районе Купянска, сообщил командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка в составе группировки войск «Запад» с позывным «Пол».
Командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка с позывным «Пол» заявил, что российские операторы беспилотников успешно уничтожают вражеские дроны в воздушных боях над Купянском, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что для борьбы с дронами противника используются специальные сетки, этот способ назван наиболее эффективным.
«После того, как сетка попадает в лопасти дрона противника, сетка заматывается, путается винт, и он падает. То есть, это на данный момент самый эффективный способ борьбы с дронами противника», – подчеркнул военный.
Таким способом были сбиты вражеские дроны типа Autel Robotics EVO Max 4 Т либо N, которые Вооружённые силы Украины применяют на этом участке фронта.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.
Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.