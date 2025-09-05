Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Финалист «Лидеров России» внедрил ИИ в сельское хозяйство Калмыкии
Генеральный директор «Профагро», финалист конкурса «Лидеры России» и резидент «Сколково» Алексей Олифиренко внедряет в Калмыкии систему дифференцированного внесения удобрений на основе искусственного интеллекта.
Эта технология позволяет анализировать состояние полей по спутниковым снимкам, определять зоны с разным плодородием и рассчитывать необходимое количество удобрений для каждой зоны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В результате аграрии получают карты-задания для техники, что повышает эффективность работ и экономит ресурсы.
«Наше решение «Умное сельское хозяйство» на базе искусственного интеллекта анализирует состояние полей по спутниковым снимкам, определяет зоны почвы с различным плодородием и рассчитывает необходимое количество удобрений для каждой зоны», – отметил Олифиренко. По его словам, это позволяет контролировать расход удобрений и улучшать экологическую ситуацию на полях.
Ранее проект был успешно реализован в Краснодарском крае, где анализировалась деятельность хозяйства за пять лет, а программный продукт формировал карты-задания для механизаторов. В 2024 году на опытных полях площадью 150 га удалось сэкономить 15% удобрений и повысить урожай на 16,5%.
В Калмыкии проект поддерживает заместитель министра сельского хозяйства региона Эсен Азыдов, также финалист конкурса «Лидеры России». Сейчас определяется несколько тестовых хозяйств для внедрения решения в различных природно-климатических условиях. Азыдов подчеркнул, что Калмыкия – зона рискованного земледелия, а использование искусственного интеллекта поможет аграриям эффективнее справляться с климатическими вызовами.