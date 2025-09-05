Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.0 комментариев
Греф отреагировал на несогласие Путина в оценке экономики
Греф не увидел проблемы в несогласии Путина с оценкой стагнации экономики
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не считает необходимым переживать из-за разногласий с президентом России Владимиром Путиным относительно оценки состояния российской экономики.
Герман Греф не видит причины для беспокойства из-за расхождений во мнениях с Владимиром Путиным по поводу оценки экономической ситуации, сообщает ТАСС.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Греф заявил: «Почему я должен переживать?». Он отметил, что на совещаниях всегда можно открыто выражать свою позицию, и считает это нормальной практикой.
Ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума президенту Путину задали вопрос о согласии с позицией Грефа относительно «технической стагнации» экономики России. Путин ответил отрицательно, подчеркнув, что Греф участвует во многих совещаниях с правительством и Центробанком, и между ними постоянно поддерживается контакт.
Ранее на форуме Греф заявил о своих ожиданиях по поводу снижения ключевой ставки Центральным банком России.