Путин: Деньги – не главное, главное – правильно организовать работу
Организация работы и четкое определение приоритетов, по мнению президента Владимира Путина, играют ключевую роль при решении масштабных задач на Дальнем Востоке.
Президент России Владимир Путин заявил, что деньги – это важный ресурс, однако главным в реализации масштабных проектов остается правильная организация работы, сообщает ТАСС.
Такое мнение он высказал в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о финансировании задач, обсуждавшихся на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
Путин подчеркнул: «Деньги – всегда важная вещь, но это не самое главное». По его словам, определяющим фактором становится грамотное распределение приоритетов и эффективное взаимодействие между различными структурами.
Модератор форума отметила, что для выполнения поставленных задач необходимы колоссальные средства, учитывая объемы работ и серьезность целей. Путин в ответ разъяснил, что успешное выполнение задач обеспечит именно правильная организация процесса и общий подход к решению проблем.
Ранее на форуме президент России Владимир Путин поручил запустить новый этап развития Дальнего Востока с упором на «экономику будущего».
Отмечалось, что Дальний Восток демонстрирует лучшие экономические показатели по сравнению со среднероссийскими темпами за последние годы.
Путин также на Восточном экономическом форуме отметил возможный рост цен при резком понижении ключевой ставки Банка России.