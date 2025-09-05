Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин заявил о стабильности внешней и экономической политики России
Путин назвал стабильную политику России конкурентным преимуществом для бизнеса
Президент Владимир Путин подчеркнул важность стабильности внешней и экономической политики для развития бизнеса на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, президент РФ Владимир Путин заявил о стабильном и предсказуемом характере как внешней, так и экономической политики страны, передает ТАСС.
По словам российского лидера, именно эта стабильность и предсказуемость являются объективным конкурентным преимуществом России.
«У нас стабильная предсказуемая и внешняя политика, и экономическая политика. Кстати говоря, на мой взгляд, это является нашим объективным конкурентным преимуществом, потому что эта стабильность имеет значение для бизнеса», – подчеркнул Путин. Он отметил, что данная особенность политики России особенно важна для развития предпринимательства и инвестиционного климата.
Также Путин отметил важность устойчивого макроэкономического курса для развития страны.
Во Владивостоке началось пленарное заседание Восточного экономического форума с участием Путина и зарубежных лидеров. Президент выделил экономическое развитие Дальнего Востока как главный вопрос своего выступления.