Путин: Устойчивая макроэкономическая политика будет создавать условия для развития России
Президент Владимир Путин считает, что устойчивый макроэкономический курс и дальше поможет развитию страны, опираясь на опыт последних полутора десятков лет.
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает РИА «Новости». Российский лидер заявил: «Мы ее (устойчивую макроэкономическую политику) проводили на протяжении многих лет – на протяжении как минимум полутора десятков лет. И это давало в конечном итоге положительный эффект, положительный результат, создавало условия для движения страны вперед. Уверен, что будет так и на этот раз».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что тема выступления Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ будет посвящена развитию Дальнего Востока. Продолжительность пленарного заседания с участием Путина составит около двух часов. Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии в рамках Восточного экономического форума.