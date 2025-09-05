  • Новость часаПесков сообщил тему выступления Путина на пленарной сессии ВЭФ
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    5 сентября 2025, 06:24 • Новости дня

    Ушаков заявил об отсутствии даты визита Ким Чен Ына в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос о сроках визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не решен, но помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что теперь его очередь посетить Москву.

    Информацию о возможном визите пглавы КНДР Ким Чен Ына в Россию сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что точные даты приезда северокорейского лидера пока не определены.

    «Просто очередь председателя государственных дел к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно», – заявил Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын заверил президента Владимира Путина в том, что поддержка России в вопросах суверенитета и безопасности для Северной Кореи – это братский долг.

    Ким Чен Ын получил приглашение посетить Москву, но даты визита пока не определены.

    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Дональд Трамп беспочвенными обвинениями Москвы, Пекина и Пхеньяна в некоем «заговоре», по сути, зафиксировал потерю влияния США в Евразии. Но у Вашингтона почти нет вариантов изменения ситуации, в том числе в рамках украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    «У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину», – продолжил аналитик.

    «Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает собеседник.

    «Вероятно, под заговором американский лидер имел в виду еще и негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций. Я также обратил внимание на слово «conspire», использованное американским лидером. Оно обозначает не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия. Думаю, Трамп считает, что евразийские партнеры консолидируются не только ради собственной выгоды, но и для того, чтобы «уколоть» Вашингтон и уязвить лично президента США», – предположил аналитик.

    Но ждать попыток слома американской стороной переговорного трека по Украине на этом фоне не стоит, уверен спикер. «Трампу совершенно точно не нужна война в Европе. Он бизнесмен с большими планами на Арктику, Дальний Восток, энергетику. Поэтому США будут делать все возможное для урегулирования украинского кризиса», – спрогнозировал он.

    Ткаченко также напомнил про сообщения The New York Post о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть и присоединилась к санкциям в отношении стран, которые продолжают это делать. «Требование Вашингтона вызвано именно попытками американской стороны продвигать свои энергетические проекты, а не пустыми тезисами о якобы «подпитке российской военной машины», о которых любит говорить Европа», – резюмировал спикер.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей странице соцсети Truth Social пожелал «отличного и длинного праздничного дня» председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая». Также он передал «самые теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну и обвинил троих политиков в «заговоре против США».

    «Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин о пролитой «крови» и огромном объеме поддержки, которую США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне недружелюбного иностранного захватчика», – добавил президент США.

    У Москвы, Пекина и Пхеньяна не было никаких мыслей о «заговоре» против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину, выложенному в Telegram-канале журналиста. «Надеюсь, Трамп сказал это не без иронии», – добавил Ушаков. «Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», – добавил он.

    В среду Путин, Си и Ким с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине посмотрели военный парад китайских вооруженных сил. Кроме того, китайский лидер в своем выступлении поблагодарил все страны за вклад в победу над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

    Со своей стороны, Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова.

    На самом параде группа морских операций китайских вооруженных сил продемонстрировала лазерное оружие и ракеты HQ-16C, были показаны новейшие истребители, вертолеты и беспилотники. Смотр войск провел сам Си из машины с открытом верхом. При этом издание New York Times назвало торжества «дерзким предупреждением противникам» Китая и обвинило Пекин в использовании 80-летия окончания Второй мировой войны «для разжигания национализма».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему прошедший недавно саммит ШОС стал вехой в смене американоцентричного миропорядка и усилил авторитет России в Евразии, а также создал дополнительные треки для развития интеграции евразийских партнеров.

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    По словам Трампа, ключевой вопрос заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин о «поддержке и крови», которые США «предоставили Китаю» для освобождения от «иностранного захватчика», передает РИА «Новости».

    «Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания (президенту России) Владимиру Путину и (лидеру КНДР) Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на параде, поблагодарил все страны за вклад в победу, но не упомянул отдельно США.

    Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании союза Китая и России против интересов Вашингтона.

    В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад.

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Корейская Народно-Демократическая Республика, помогая Российской Федерации, исполняет свой братский долг, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

    «Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, будем считать это братским долгом и сделаем все для того, чтобы помочь России», – заявил Ким Чен Ын, передает ТАСС.

    Он напомнил, что военные КНДР помогали российской армии в Курской области в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    «То, что вы, товарищ Путин, несколько раз, и в этом месте тоже высоко оценили подвиг наших солдат – я за это выражаю вам особую благодарность», – сказал Ким Чен Ын.

    Лидер КНДР добавил, что после заключения межгосударственного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве отношения между странами стали развиваться во всех аспектах.

    До этого Путин заявил, что военнослужащие КНДР по личной инициативе Ким Чен Ына участвовали в освобождении Курской области, они понесли потери в ходе боевых действий.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    Путин оценил военный парад в Пекине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин заявил, что парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая в войне сопротивления Японии, прошел на высоком уровне.

    «Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также Путин заявил, что рад встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

    «Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу», – сказал российский президент.

    Российский и северокорейский лидеры начали встречу на территории комплекса Дяоюйтай в китайской столице.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    В Пекине прошел парад, приуроченный к 80-й годовщине победы Китая над Японией, его провели на площади Тяньаньмэнь. На нем впервые показали системы РЭБ, способные обнаруживать и нейтрализовать цели на всех частотах.

    Зеленский допустил корейский сценарий на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При урегулировании конфликта на Украине «возможно все», включая «корейский сценарий», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль», – приводит слова Зеленского РБК со ссылкой на Le Point.

    Он ответил на замечание журналиста о том, что Северная и Южная Кореи до сих пор не заключили мирное соглашение, но Сеул построил сильную экономику.

    Зеленский заявил, что полная калька южнокорейской модели вряд ли подойдет Украине, так как население КНДР составляет порядка 20 млн человек, а в России – 140 млн. По словам Зеленского, «масштаб этих угроз несопоставим», и риски для Украины, по версии Зеленского, со стороны России «в пять, шесть, а то и в десять раз больше».

    Он также сказал, что опыт Корейского полуострова может рассматриваться как «пример торжества ценностей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовое признание возвращения Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

    Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса.

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Впервые дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, присоединилась к нему во время официальной поездки в Китай, что зафиксировано на встрече делегации.

    Южнокорейское агентство Yonhap обратило внимание на фотографию, опубликованную Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), где видно, что Ким Чжу Э сопровождает отца в Китае, передает ТАСС.

    На снимке показан момент встречи Ким Чен Ына и его дочери с представителями китайских властей на железнодорожной станции. По информации Yonhap, это первый случай, когда дочь северокорейского лидера принимает участие в его зарубежной поездке. Агентство особо отмечает значимость появления Ким Чжу Э на столь высоком уровне международного визита.

    Напомним, поезд с Ким Чен Ыном прибыл в район вокзала Пекин-Центральный, где он примет участие в мероприятиях к 80-летию победы во Второй мировой войне.

    Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын примут участие в параде, посвященном окончанию Второй мировой войны.

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    Политики направились на переговоры после торжественного приема на автомобиле российского лидера, передает ТАСС.

    Их диалог проходит в государственной резиденции Дяоюйтай в Китае, где остановился Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин находится с четырехдневным визитом в Китае с 31 августа.

    Вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Китай поехала его дочь Ким Чжу Э.

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин после завершения встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном сопроводил его до автомобиля.

    Переговоры российского и северокорейского лидера длились два с половиной часа, Путин проводил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына до его представительского автомобиля, передает ТАСС.

    Лидеры тепло попрощались.

    Напомним, переговоры политиков начались в присутствии делегаций обеих стран, а затем продолжились в режиме тет-а-тет.

    Во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр экологии и природных ресурсов, сопредседатель двусторонней межправкомиссии Александр Козлов, министр обороны Андрей Белоусов.

    Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры на одном автомобиле Aurus.

    Ким Чен Ын назвал поддержку России со стороны КНДР братским долгом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил, что Северная Корея рассматривает поддержку России в вопросах суверенитета и безопасности как братский долг, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Товарищ Ким Чен Ын сказал, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России», – приводит ТАСС текст сообщения ЦТАК.

    Отмечается, что эта борьба ведется для «защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства». Ким Чен Ын рассматривает продолжение поддержки как «братский долг». Он заверил, что КНДР продолжит выполнять межгосударственный договор двух стран.

    Подчеркивается, что встреча прошла в дружеской атмосфере.

    Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений между КНДР и Россией во всех сферах. Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества двух стран, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ким Чен Ын получил приглашение посетить Москву, однако сроки визита пока не определены. Путин поблагодарил КНДР за участие в борьбе с неонацизмом.

    Tекст: Мария Иванова

    Возможность переговоров между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном будет обсуждаться после прибытия северокорейского лидера в Пекин, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына будет обсуждаться после прибытия северокорейского лидера в Пекин вечером 2 сентября, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность [встречи лидеров] с учетом графиков», – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что возможность организации встречи Путина и Ким Чен Ына находится в стадии проработки. Ожидается, что конкретные решения будут приниматься после консультаций между делегациями обеих стран.

    Напомним, накануне Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Китай на поезде.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит парад в Пекине вместе с лидерами 26 государств, что станет его первым участием в многостороннем дипломатическом форуме с 2011 года.

    Tекст: Мария Иванова

    Поезд с лидером КНДР прибыл в район вокзала Пекин-Центральный, Ким Чен Ын примет участие в мероприятиях к 80-летию победы в Войне сопротивления Японии.

    Поезд, в котором, предположительно, находится лидер КНДР Ким Чен Ын, прибыл в район станции Пекин-Центральный около 17.00 по корейскому времени, передает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап. В сообщении уточняется, что поезд остановился в окрестностях вокзала.

    Ранее в МИД КНДР подтвердили, что Ким Чен Ын выехал в Китай на специальном поезде для участия в торжествах, посвященных 80-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Лидера КНДР сопровождают высокопоставленные чиновники партии и правительства, включая министра иностранных дел Цой Сон Хи.

    Пекин традиционно считается одним из главных внешнеполитических партнёров Пхеньяна. Визит Ким Чен Ына отмечается как знак укрепления двусторонних отношений между странами. Ожидается, что участие делегации КНДР в китайских праздничных мероприятиях будет иметь важное символическое значение.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность переговоров между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном будет обсуждаться после прибытия северокорейского лидера в Пекин.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит парад в Пекине вместе с лидерами 26 государств, что станет его первым участием в многостороннем дипломатическом форуме с 2011 года.

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын окончили переговоры в составе делегаций в китайской столице.

    Переговоры политиков длились более полутора часов, передает ТАСС.

    После этого лидеры продолжили беседу тет-а-тет.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры на одном автомобиле Aurus. Путин указал на роль военных КНДР в освобождении Курской области. Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР.

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спикер южнокорейского парламента У Вон Сик провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщили в аппарате южнокорейского политика.

    У Вон Сик попросил Путина проявить внимание к 130 южнокорейским компаниям, которые работают в России, сообщили в аппарате, передает ТАСС.

    Российский лидер проявил интерес к межкорейским отношениям и проблеме Корейского полуострова, добавили там.

    Он также поинтересовался, нужно ли что-то передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

    У Вон Сик выразил надежду, что обе части Кореи смогут открыть эпоху процветания и мира.

    Напомним, Путин в завершение переговоров с Ким Чен Ыном пригласил северокорейского лидера в Россию.

    Путин и Ким Чен Ын в среду утром завершили переговоры в составе делегаций и затем продолжили беседу тет-а-тет. Вся продолжительность переговоров двух стран составила два с половиной часа.

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и глава министерства общественной безопасности КНДР Пан Ду Соб обсудили укрепление сотрудничества в правоохранительной сфере на фоне призывов защищать историческую память Второй мировой войны.

    О проведении встречи между Владимиром Колокольцевым и министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС. Министры обсудили ключевые направления сотрудничества России и КНДР, уделяя особое внимание вопросам правоохранительного взаимодействия.

    В ходе беседы Колокольцев отметил, что традиции дружбы и партнерства между странами, заложенные предыдущими поколениями, способствовали формированию прочной основы для дальнейшего развития добрососедских отношений. Министр подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах народов СССР и КНДР во Второй мировой войне.

    «В условиях, когда опять возрождаются реваншистские настроения, важно не позволить предать память тех, кто добывал эту Великую Победу. Совместно с нашими партнерами мы неизменно противодействуем попыткам поборников нацизма переписать историю», – заявил Колокольцев.

    Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность переговоров между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном будет обсуждаться после прибытия северокорейского лидера в Пекин.

    Tекст: Мария Иванова

    В завершение переговоров в Пекине Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию, выразив надежду на скорую новую встречу.

    Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию с визитом, передает ТАСС. В завершение встречи российский президент сказал: «Мы вас ждем. Приезжайте», после чего пожал руку и обнял северокорейского лидера.

    Главы государств поблагодарили друг друга за переговоры и через переводчика обменялись добрыми пожеланиями. Оба лидера выразили надежду на новую встречу в ближайшем будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сопроводил лидера КНДР Ким Чен Ына до автомобиля после встречи.

    Путин и Ким Чен Ын в среду утром завершили переговоры в составе делегаций и затем продолжили беседу тет-а-тет.

    Отметим, что Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

